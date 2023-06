Schlimme Tragödie am Samstagabend (10. Juni) in Duisburg. Das traumhafte Wetter in NRW haben am Wochenende unzählige Menschen für Aktivitäten an der frischen Luft genutzt. Ob Freibad, Badesee oder Fluss – viele zog es zur Abkühlung ans kühle Nass.

In einem Fall am Loheider See in Duisburg-Baerl sollte der Ausflug eines Freizeitsportlers tödlich enden. Die Feuerwehr konnte nach stundenlanger Suche nur noch eine Leiche aus dem Wasser ziehen.

Duisburg: Hubschrauber-Einsatz an Badesee

Es geschah gegen 18.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt beobachteten einige Badegäste, wie eine Person zum Stand-Up-Paddling in den Loheider See gegangen war. Plötzlich spielten sich dramatische Szenen ab. Der Freizeitsportler stürzte von seinem Brett. Danach war der Mann plötzlich von der Bildfläche verschwunden.

Als die Augenzeugen realisierten, dass der Stand-Up-Paddler nicht mehr auftauchen sollte, alarmierten sie den Notruf. Die Feuerwehr Duisburg rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus Booten, Hubschraubern und Tauchern aus. Unterstützt von Kräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten Einsatzkräfte auch vom Ufer aus verzweifelt nach dem Vermissten.

Feuerwehr Duisburg zieht Leiche aus Badesee

Doch am Ende konnte der Freizeitsportler nur noch leblos aus dem Wasser gezogen werden. Ein Notarzt konnte gegen 21 Uhr nur noch den Tod der Person feststellen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen müssen zeigen, ob dem Sturz möglicherweise ein medizinischer Notfall vorausgegangen war.

Die Stadt Duisburg hatte vor dem ersten Hitze-Wochenende des Jahres eindringlich vor tödlichen Gefahren an Gewässern in Duisburg gewarnt. Dabei bezog sich die Behörde allerdings vornehmlich auf das Schwimmen im Rhein (mehr hier). Der 65 Hektar große und teilweise 14 Meter tiefe Loheider See ist nach Angaben der Stadt grundsätzlich zum Schwimmen und für Wassersportarten geeignet.