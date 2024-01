Duisburg bekommt neuen Krimi – DIESE Ermittlerin ist keine Unbekannte

Nach der „WaPo Duisburg“ – einem Krimi über die Fälle der Wasserschutzpolizei – bekommt die Stadt endlich wieder eine neue Drama-Serie. Und dann ist das Ermittler-Duo auch noch bundesweit bekannt!

Mit „Die Neue und der Bulle“ – Ein Duisburg-Krimi“ gibt es zwei Abendtermine bei RTL, zu denen Duisburger sicherlich zuschalten wollen. Und nicht nur die.

Duisburg-Krimi überzeugt mit Star-Schauspielern

Der „Tödliche Dienst-Tag“ bei RTL geht weiter. Jetzt mit zwei Krimi-Folgen um eine Polizei-Quereinsteigerin und einem eher schroffen Kollegen von der Kriminalpolizei. Die beiden Charaktere werden von niemand anderem gespielt als Caroline Peters und Serkan Kaya.

Peters dürfte vielen geläufig sein, da sie über sechs Jahre die Hauptkommissarin bei „Mord mit Aussicht“ gespielt hat. Und Kaya spielte 2020 bei „Der König von Köln“ eine tragende Rolle. Beide sind Grimme-Preisträger und dürften für Krimi-Spannung sorgen.

Caroline Peters (links) und Serkan Kaya (rechts). Foto: RTL / Zeitsprung Pictures / Willi Weber

Und auch die Nebendarsteller sind keine Unbekannten: Merlin Rose („Doktorspiele“) und David Rott („Der Mann mit dem Fagott“) und zahlreiche andere erweitern das Star-Angebot der Show.

Krimi mit Ruhrpott-Charme

Peters spielt Cornelia „Conny“ Majewski, die ihr Leben als Kneipen-Wirtin aufgibt, um Polizistin zu werden. Denn sie will den Mord eines Bekannten aufklären. Für Oliver Dierks (Serkan Kaya) ist die Neue natürlich erst mal ein Klotz am Bein. Doch schon bald beweist Conny, was sie draufhat.

Die Zuschauer können an zwei Terminen im Februar erleben, wie das ungleiche Ermittler-Duo zusammenwächst. Sowohl am 13. als auch am 20. Februar – jeweils um 20.15 Uhr – geht es für 90 Minuten um Mord, Gangster und Meinungsverschiedenheiten. Und das alles vor der Kulisse der Ruhrpottstadt Duisburg.