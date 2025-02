Duisburg: Kreisliga-Wahnsinn – Kind beißt Schiedsrichter in den Hoden

Böses Foul in der Kreisliga in Duisburg – und dabei war die Partie noch gar nicht angepfiffen! Weil ein Kind dem Schiedsrichter in den Hoden biss, musste das Spiel zwischen einer Duisburger und einer Mülheimer Mannschaft abgesagt werden.

Wie die „WAZ“ berichtet, konnte das Kreisliga-C-Spiel FC Taxi II gegen Rot-Weiss Mülheim III nicht stattfinden. Der Grund war dabei mehr als skurril – und offenbar verdammt schmerzhaft.

Duisburg: Hoden-Biss sorgt für Spielabsage

Der Schiedsrichter, der die Partie der dritten Mannschaft des SV Rot-Weiss Mülheim beim Tabellendritten und Aufstiegskandidaten FC Taxi Duisburg II eigentlich anpfeifen sollte, weigerte sich. Ein Kind hatte ihm vor dem Anpfiff in seine Genitalien gebissen.

+++Zoo Zajac in Duisburg sorgt nach Aus für wahnsinnige Szenen – „Dafür hab‘ ich keine Nerven“+++

„Bei der Passkontrolle im Kreis vom FC Taxi turnte ein kleines Kind mit im Spielerkreis. Dies kam immer näher zu mir und biss mir auf einmal unvermittelt sowie völlig überraschend in den linken Hoden“, so die Aussage des Unparteiischen im Spielbericht. Und weil er Schmerzen verspürte und „aufgrund der Situation“ entschied sich der Schiedsrichter dazu, die Kreisliga-Begegnung nicht anzupfeifen.

+++Zoo Duisburg: Tierpflegern steht schwierige Aktion bevor – „Immer wieder eine Herausforderung“+++

Vorfälle in der Kreisliga keine Seltenheit

Immer und immer wieder kommt es in den Kreisligen im Ruhrgebiet zu unschönen Szenen oder irren Vorfällen. So gab es im vergangenen Jahr in der Kreisliga C hässliche Szenen im Spiel FC Merkur 07 II gegen Osmanlispor Dortmund III. Nach zwei roten Karten eskalierte es außerhalb des Feldes. Zeugen mussten die Polizei verständigen, weil es zu einer wüsten Massenschlägerei kam! Der Streit ging zurück auf ein Foul im Spiel, bei dem zwei Spieler (24 und 29) aneinandergerieten (wir berichteten).

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Ganz so heftig war der Vorfall in Duisburg nicht, aber der Biss in den Hoden dürfte ordentlich geschmerzt haben. Wessen Kind zugebissen hatte, erfährst du im Artikel bei der „WAZ“.