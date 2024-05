Duisburg: Anwohner von Zustand auf Spielplatz entsetzt – „Trauerspiel“

Wer will denn hier seine Kinder spielen lassen? In Duisburg regt sich Wut und Ärger. Der Grund: der desolate Zustand des Sport- und Spielplatzes am Sandberg in Homberg! Auf Facebook zeigt eine Anwohnerin ein Foto vom Platz. Was zu sehen ist, lässt abwinken: ein maroder Bolzplatz, riesige Pfützen, dazu noch heruntergefallene Äste und Zweige der umstehenden Bäume.

Wie will man hier spielen, fragt man sich beim Betrachten des Fotos. Die Urheberin schreibt in einer Duisburg-Gruppe süffisant: „Vielleicht mag sonst noch jemand dieses Trauerspiel von Fußballplatz am Spielplatz Sandberg melden.“ Klar ist: Wenn hier Kinder spielen, herrscht höchste Verletzungsgefahr. Und mindestens beschädigte Schuhe…

Duisburg: Anwohner von Zustand auf Spielplatz entsetzt

Tatsächlich reihen sich die negativen Kommentare zum Zustand des Platzes. Und die Wut auf die Stadt wächst, schließlich ist sie dafür verantwortlich, dass er zumindest bespielbar ist. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Traurig!“

„Es wird doch leider Gottes eh wieder zerstört! Oder die Hundebesitzer lassen ihre Hunde ihr Geschäft dort verrichten…“

„Ihr habt wenigstens noch einen Platz zum Spielen. Auf unserem entstehen grad Wohnhäuser…“

„Lachhaft! Wo sollen unsere Kinder spielen? Denen wird doch eh alles schon weggenommen und erschwert. Und dann wundern, wenn sie später irgendwo rumlungern…“

„Kann die Stadt mal unsere Steuergelder für was Nützliches verwenden und den Platz wieder herrichten?“

Auch die Beitragserstellerin kommentiert mit, schreibt in aller Deutlichkeit: „Mir geht es um die tiefe Senke vor dem Tor. Das Wasser kann doch gar nicht weg trocknen. Und spielen kann man so dort nicht!“ RUMMS!

Der Zustand des Sportplatzes Sandberg in Duisburg-Homberg ist desolat. Foto: Privat

Herbe Kritik an Stadt: „Trauerspiel“

DER WESTEN hat die Wirtschaftsbetriebe Duisburg mit dem Foto und der Anwohner-Kritik konfrontiert. Sie sind für die Spielplätze zuständig. Ein Sprecher redet die Probleme klein, antwortet: „Uns ist bekannt, dass die Nutzer des Spielplatzes ab und zu Äste aus der umliegenden Strauchbepflanzungen auf den Bolzplatz ziehen. Wenn das bei den Kontrollen festgestellt wird, werden diese beseitigt.“

Und weiter: „Ansonsten wird der Spiel- und Bolzplatz gut genutzt und ist nicht weiter auffällig. Es gibt keinerlei offizielle Beschwerden. Die Pfütze vor den Toren ist auf den langanhaltenden Regen und demzufolge auf die gesättigten Böden zurückzuführen.“ Na, es bleibt abzuwarten, ob sich die erzürnten Anwohner damit zufriedengeben…