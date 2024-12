Duisburg: Plötzlich überall Kameras in der Stadt – das steckt dahinter

In Duisburg fühlt man sich bald wie in einem Science-Fiction-Film. Die Stadt wird von lauter Autos, die Kameras auf dem Dach haben, befahren. Aber was ist der Grund für die Kameraaufnahmen? Ein Tipp: Google „Street-View“ ist es nicht…

Kamera-Autos fahren bald für insgesamt sechs Wochen durch die Stadt Duisburg. Die „WAZ“ berichtet, wer für die Aufnahmen verantwortlich ist.

Duisburg: Kamera-Autos fahren durch die Stadt

Man könnte meinen, dass man sich in einem Dokumentar- oder Science-Fiction-Film befindet, wenn man sie durch die Stadt fahren sieht. Auf Duisburgs Straßen sind voraussichtlich vom 16. Dezember bis zum 31. Januar im öffentlichen Raum zahlreiche Autos mit Kameras unterwegs.

Die Kamera-Autos sind unterwegs, weil die Stadt Duisburg den öffentlichen Raum digitalisieren will, wie die „WAZ“ berichtet. Die Fahrzeuge der „Cyclomedia Deutschland GmbH“ seien mit Laserscannern ausgestattet, wodurch das Unternehmen hochauflösende, georeferenzierte und dreidimensionale 360-Grad-Panoramaaufnahmen generiere. Die Verwaltung soll so realitätsgetreue Bilder bekommen, damit Planungen, Messungen sowie Visualisierungen zukünftig effizienter und kostengünstiger erledigt werden können.

Hier werden die Bilder zu sehen sein

Wer nun erstmal Schnappatmungen bekommt und Angst hat, sich und sein Haus in Zukunft im Internet wiederzufinden, könne nach Angaben der Stadt Duisburg aufatmen: „Die aufgenommenen Bilder und Scandaten stehen der Stadt Duisburg im Anschluss ausschließlich für interne Arbeitsabläufe zur Verfügung“, heißt es.

Die Aufnahmen werden also nur für interne Zwecke der Stadt Duisburg genutzt. „Die Bilder werden weder veröffentlicht – beispielsweise im Internet – oder weitergegeben“, zitiert die „WAZ“.

