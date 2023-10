Duisburg: Seilbahn durch die Pottstadt? DAS könnte alles verändern

Was wäre es für eine Traumvorstellung, in Duisburg nicht mehr zwischen Staus und Baustellen Frust zu schieben – sondern einfach über das Verkehrschaos hinwegzuschweben?

Das ist keinesfalls eine abwegige Idee. Denn eine Seilbahn über Duisburg wird tatsächlich diskutiert – und die Baugesellschaft „Gebag“ hat sogar schon Pläne vorgelegt. Das berichtet nun die „WAZ“.

Das könnte dich auch interessieren: Duisburg kassiert Klatsche für Highlight in der City – Kosten für Steuerzahler sind gewaltig

Duisburg: Plötzlich Seilbahn durch die City?

Eine Seilbahn-Trasse als ÖPNV-Alternative – wie soll das bitte in der Realität aussehen? 5,3 Kilometer lang soll das Projekt am Ende sein. Noch müsse aber die „grundsätzliche Machbarkeit“ geprüft werden.

Die Seilbahn-Strecke soll den Duisburger Hauptbahnhof mit den Duisburger Dünen, dem Stadion und Sportpark Wedau, dem Quartier Wedau-Nord und dem Neubaugebiet 6-Seen-Wedau verbinden.

Das könnte dich auch interessieren: Hunde-Drama im Tierheim Duisburg: Pfleger trauern um treuen Vierbeiner – „Haben den Kampf verloren“

Zudem wurde auch überlegt, den Rheinpark in Hochfeld via Seilbahn mit der Südspitze der Duisburger Dünen zu vernetzen. Aber nach einer Prüfung sah man „das Fahrgastpotenzial in dieser Untersuchungsstufe bereits als nicht ausreichend“ an. Zu wenig Leute – da lohnt sich keine Seilbahn.

Irre Pläne für die Pottstadt

Für die andere Strecke gebe es aber tatsächlich einen Trassen-Plan, der „sich aus seilbahntechnischer und aus städtebaulicher Sicht für die weiteren Schritte als gut umsetzbar darstellt“, zitiert die „WAZ“ aus den Untersuchungen.

+++ Du willst mehr Geschichten aus Duisburg lesen? Hier findest du alles zur Revierstadt +++

Mehr News:

Wie es nun weitergeht – und was alles noch rund um das Seilbahnprojekt in Duisburg geplant ist – kannst du bei der „WAZ“ nachlesen <<<