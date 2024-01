Duisburg: Bittere Absage – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Es hätte eine große Jubiläumsfeier im Duisburger Innenhafen werden sollen – doch jetzt herrscht traurige Gewissheit: Daraus wird 2024 nichts!

Die „Extraschicht“ im Ruhrpott ist Kult. Am letzten Samstag im Juni verwandelt sich das Ruhrgebiet in ein großes Kulturfestival an zig verschiedenen Spielorten. Neben Zechen und Halden war auch der Innenhafen in Duisburg einer der Kern-Veranstaltungsorte der „Extraschicht“ – und begeisterte die Massen jedes Jahr mit einer spektakulären Feuerwerksshow.

2024 feiert die „Extraschicht“ Geburtstag – doch wie die „WAZ“ mitteilt, wurde dem Duisburger Innenhafen ausgerechnet im Jubiläumsjahr eine Absage erteilt. Warum?

Duisburg: Keine „Extraschicht“ 2024

Wie die „WAZ“ berichtet, sollte eine Jury im Auftrag der „Ruhr Tourismus GmbH“ über die Veranstaltungsorte zum 25-jährigen „Extraschicht“-Jubiläum entscheiden. Um mehr Budget für das Programm zu Verfügung zu haben, kürzte man die Standortzahl von 55 auf 44. Jede Location musste sich für das Kulturfestival bewerben, auch der Duisburger Innenhafen.

Extraschicht-Feuerwerk im Duisburger Innenhafen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Doch dann die bittere Überraschung: Wie eine Sprecherin der „Ruhr Tourismus GmbH“ (RTG) erklärte, dass der Innenhafen „leider keine ausreichend gute Bewerbung eingereicht“ habe und es daher „leider nicht in die Spielortliste geschafft hat.“

Nach Recherchen der „WAZ“ könnte sich die RTG daran gestört haben, dass in den Jahren zuvor auch Besucher ohne Eintrittsbändchen die Konzerte und Feuerwerke im Duisburger Innenhafen bewundern dürften. Das sei der RTG immer „ein Dorn im Auge“ gewesen, so Alexander Klomparend von „Duisburg Kontor“.

Schock über Innenhafen-Aus

In Duisburg sitzt der Schock tief. „Das ist eine Katastrophe“, „Nicht zu fassen“ – die Reaktionen im Netz sind eindeutig. Schließlich gehörte der Duisburger Innenhafen seit der ersten „Extraschicht“ zum festen Repertoire.

