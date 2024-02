Duisburg: Ungeheurer Verdacht! Hund erleidet Höllen-Qualen – Diagnose von Tierarzt schockiert

In Duisburg tat sich letzte Woche Montag (5. Februar) ein ungeheurer Verdacht auf. Es schien wie ein ganz normaler Tag, als eine Frau gemeinsam mit ihrem Hund in einem Park spazieren ging. Der Hund schnüffelte und spielte. Alles wie immer.

Aber plötzlich war etwas anders. Der Hund verhielt sich nicht mehr normal. Ihm war deutlich anzusehen, dass er gerade Höllen-Qualen erleiden musste. Was war passiert?

Duisburg: Ungewöhnlicher Zustand des Hundes

„Der Hund hat gebrochen, gezittert, konnte nicht mehr laufen und sich auch nicht auf seinen Beinen halten. Er hatte neurologische Aussetzer“, erzählt Romina Golenia gegenüber DER WESTEN. Golenia wollte eigentlich nur eine normale Runde mit ihrer Französischen Bulldogge „Rio“ im Park in Duisburg Neunkamp in der Nähe der Javastraße spazieren gehen. Dann aber wurde Rio scheinbar Opfer eines Giftköders.

Der Zustand des sechs Monate alten Hundes verschlechterte sich zunehmend. Aufgrund der kritischen Situation brachte Golenia Rio in die Tierklinik. Dann der Schock: „Mein Hund wurde mit Drogen vergiftet. Er hat THC im Blut und im Urin“. DER WESTEN liegt der Befund der Tierärztlichen Klinik am Kaiserberg vor.

Duisburg: Hund außer Lebensgefahr

Die Französische Bulldogge musste über Nacht in der Tierklinik bleiben und wurde behandelt. Am nächsten Tag dann die Entwarnung: „Der Hund hat erstmal die lebensbedrohliche Phase überstanden und es geht ihm den Umständen entsprechend in Ordnung“, so eine erleichterte Romina Golenia gegenüber DER WESTEN.

Mehr als eine Woche nach dem Kontakt mit dem Cannabis-Giftköder dann ein Update zum Zustand des Hundes. „Rio geht es zum Glück wieder gut und ist wieder fit. Er hat zum Glück bis jetzt keine Probleme mehr gehabt“, freut sich Golenia.

Polizei Duisburg: „Es ist es wichtig, dass Giftköder zur Anzeige gebracht werden“

Aufgrund des ungewohnten THC-Inhalts des Giftköders hat DER WESTEN bei der Polizei Duisburg nachgefragt. „Ein ähnlicher Fall, dass jemand Cannabis in einen Giftköder implementiert hat, ist bei uns bisher nicht zur Anzeige gebracht worden”. so eine Sprecherin.

Die Polizei Duisburg appelliert: „Bei Giftködern gibt es wenig bis keine Ermittlungsansätze, da es keine Videoüberwachung oder ähnliches gibt. Es gibt nur wenig Anhaltspunkte, um Sachverhalte zu klären. Die Polizei ist dabei auf Zeugen angewiesen. Es ist es wichtig, dass Giftköder zur Anzeige gebracht werden, um ein mögliches Muster zu erkennen. Oftmals sind eher Rasierklingen und Rattengift in Ködern.”

Auch Romina Golenia hat in diesem ungewöhnlichen Fall auf eine Anzeige verzichtet: „Ich habe keine Anzeige erstattet, da es auf unbekannt wäre und es leider eh zu keinem Erfolg kommen würde.“