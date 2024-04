Was hat es damit auf sich? In den letzten Wochen beobachteten die Anwohner in und um Duisburg mysteriöse Hubschrauber, die am Himmel ihre Kreise zogen. Sie waren nicht nur auffällig, sondern auch ziemlich laut. Ob in Bergheim, Rahm oder Moers – so mancher in der Region hat die Geräusche am Himmel bemerkt.

Doch was es genau damit auf sich hatte, wusste niemand so genau. In vielen lokalen Facebook-Gruppen wurde über die Sichtungen berichtet und spekuliert, zahlreiche Videos und Bilder machten die Runde, doch eine offizielle Antwort blieb aus. Die „WAZ“ berichtete nun, was sich hinter den seltsam kreisenden Hubschraubern verbirgt.

Duisburg: Zwei Militärhelikopter am Himmel

Laut, lauter, Militärhubschrauber. Wenn diese beiden großen Maschinen am Himmel unterwegs sind, bekommt das jeder in der Region mit. Die Rede ist von zwei Militärhubschraubern der niederländischen „Koninklijke Luchtmacht“. Doch was machen die niederländischen Chinooks über Duisburg? Klar ist, dass sie auf dem Weg zum Düsseldorfer Flughafen sind. Die „WAZ“ hat bei der Koninklijke Luchtmacht nachgefragt und eine plausible Antwort erhalten.

Demnach seien die Chinooks aus den Niederlanden zu Übungszwecken über der Ruhrgebiets-Stadt unterwegs, damit die „Hubschrauberbesatzung das Navigieren trainieren kann“, erklärt ein Sprecher des Hubschrauberkommandos des Luftwaffenstützpunktes Gilze Rijen der Redaktion.

Durch die Übungsflüge in fremdem Luftgebiet könne sich die Besatzung mit den Abläufen in weniger bekannten Gebieten vertraut machen. Das soll dazu dienen, dass sie während des militärischen Einsatzes in jeder Situation und Umgebung richtig agieren kann.

Wie die „WAZ“ berichtet, fanden die letzten beiden Übungsflüge der Chinooks über Duisburg zum Flughafen Düsseldorf am 18. März und am 4. April statt. Weitere Informationen, wie beispielsweise die Höchstgeschwindigkeit, zu den Transportschrauben finden sich in diesem Artikel der „WAZ“.