In Duisburg scheint es endlich Licht am Ende des Tunnels zu geben. Anwohner können sich darauf freuen, dass diese Baustellen in den kommenden Wochen in großen Schritten vorangehen und in naher Zukunft endlich der Vergangenheit angehören könnten.

Die Rede ist von der Baustelle am Hauptbahnhof in Duisburg. Seit 2022 werden die Gleishallen Stück für Stück modernisiert, doch gilt die Bahnhofsbaustelle mittlerweile als die teuerste und größte der Deutschen Bahn in ganz NRW. Kein Wunder, dass Anwohner und Fahrgäste es kaum abwarten können, dass die Arbeitenendlich abgeschlossen werden sollen.

Duisburg: Baustelle geht in großen Schritten voran

Die Bahnsteige werden von Gleis 13 beginnend bis Gleis 1 schrittweise erneuert. Die Freigabe der Gleise 10 und 11 an Bahnsteig 5 dürfte laut Angaben der WAZ nicht mehr lange dauern. Aufmerksame Bahnfahrer werden bereits festgestellt haben, dass auf dem Bahnsteig 5 inzwischen ein großes Gerüst Platz gefunden hat. Von dort aus soll der Ausbau des Hallendachs vorangetrieben werden – Deckenverkleidung und die Installation der Beleuchtung stehen auf dem Programm. Doch ab wann können wieder Züge an den beiden entsprechenden Gleisen halten?

„Voraussichtlich ab dem 29. März können Reisende von den Gleisen 10/11 wieder in die Züge steigen“, erklärt ein Sprecher der Bahn der WAZ. Ähnlich wie beim Nachbarbahnsteig 6 (Gleise 12/13) seien auf dem neuen Bahnsteig nach der Freigabe noch Arbeiten notwendig, heißt es weiter. Sobald diese Etappe abgeschlossen ist, geht es dem Dach an den Kragen. Um die Dach-Arbeiten bis Ende Juni beenden zu können, müssen insbesondere Gleis 11 und 12 vorübergehend gesperrt werden.

Passagiere, die bei besonders schlechtem Wetter mit der Bahn in Duisburg unterwegs sind, sind an den Gleisen 12 und 13 derzeit nicht vor Starkregen geschützt. Die Zwischenwelle zwischen den zwei bereits modernisierten Bahnsteigen fehlt noch. Darüber hinaus dauern auch die Abdichtungsarbeiten noch an.

