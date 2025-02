Duisburg bekommt neues Mega-Geschäft – das gab es noch nie!

Immer öfter macht Duisburg Schlagzeilen, weil ein Geschäft nach dem anderen schließen muss. Doch dieses Mal dreht die Stadt den Spieß um! Denn bald eröffnet ein Geschäft der Superlative seine Pforten.

Es ist der 100. deutsche Markt des Unternehmens, der bald in Duisburg eröffnet wird. Die WAZ berichtet, worum es geht und worauf Kunden sich freuen können.

Duisburg bekommt Mega-Geschäft

An der Düsseldorfer Straße in Duisburg ragt seit geraumer Zeit ein riesiges Gebäude in den Himmel. Der Grund: Ein neuer Hornbach wird gebaut. Der 100. deutsche Baumarkt der Hornbach AG hat eine Verkaufsfläche von unfassbaren 13 Tausend Quadratmetern – und das ist noch lange nicht alles. Laut WAZ erwarten die Kunden gleich mehrere Neuheiten.

Auch interessant: Duisburg Hauptbahnhof: Stadt mit irrer Idee – jetzt werden Details bekannt!

Der neue Baumarkt in Duisburg soll besonders innovativ, einer der „modernsten Europas“, werden, so Marktleiter Frank Fritzsch. Die riesige XXL-Gartenhalle sei baulich einzigartig, denn das Gebäude besteht aus hohen Glaswänden. Nicht nur Pflanzen, sondern auch Süßwasserfische, Wasserpflanzen oder Aquarien werden hier bald zu kaufen sein. Das Gartencenter allein umfasst mit den Außenflächen ganze 4 Tausend Quadratmeter!

Erstes Drive-in-Baustoffzentrum

Noch eine Sache macht den neuen Hornbach zu etwas ganz Besonderem. Denn der Baumarkt enthält Duisburgs erstes Drive-in-Baustoffzentrum. Firmen oder Hobby-Handwerker können hier ganz gemütlich mit dem Auto oder Anhänger bis an die Regale fahren, um sie mit Bauholz, Gipsplatten oder beispielsweise Zement zu beladen. Bezahlen können sie anschließend an den Selbstbedienungskassen und bei der Ausfahrt ihren Kassenbon vorzeigen.

Mehr News:

Der neue Hornbach in Duisburg bietet noch viele weitere Neuheiten. Welche das sind, was es mit dem „Handwerkerservice“ auf sich hat sowie weitere Informationen findest du in diesem Artikel der WAZ.