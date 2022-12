Duisburg: Nach Flugzeugabsturz bei Flic Flac – Bericht bringt neue Details ans Licht

Am 4. September 2022 kam es in Duisburg zu einer schrecklichen Tragödie. Ein Ultraleichtflugzeug krachte auf den Parkplatz neben einem Zirkus. In dem Zelt waren zu der Zeit hunderte Menschen und schauten sich die Show des „Flic Flac“ an.

Die Maschine fing sofort Feuer – zwei Menschen verloren bei dem Absturz in Duisburg ihr Leben. Nun haben Experten einen Bericht veröffentlicht, der die langen Sekunden bis zum Absturz in einem Video rekonstruiert. Die Ergebnisse rufen die ganzen Horror-Bilder wieder zurück ins Gedächtnis.

Duisburg: Nach Horror-Absturz – neue Details

Es war ein tragisches Unglück, bei dem noch viel mehr Menschen hätten sterben können. Wenn der Pilot nur wenige Meter weiter in das Zelt gekracht wäre, hätte es hunderte Tote gegeben. Für den Piloten, ein 54-jähriger Fluglehrer aus Kirchhellen und seinen 77-jährigen Begleiter aus Dortmund, kommt jede Rettung jedoch zu spät.

Duisburg Flugzeugabsturz: Zwei Menschen verloren ihr Leben am 4. September 2022. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eibner

Nach dem Unglück kamen noch am selben Abend Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Sie inspizierten das Flugzeug genau, um Rückschlüsse auf den Unfall ziehen zu können. Der Zwischenbericht liegt nun vor. „Das UL brannte vollständig aus“, heißt es in dem Bulletin. „Die Hitzeentwicklung war so groß, dass auch zahlreiche Metallbauteile vollständig zerstört waren“. Darunter auch ein Triebwerkskontrollinstrument und ein GPS-Gerät. Beide Geräte werden dazu benutzt, um die Flugdaten aufzuzeichnen.

Videoaufnahmen zeigen Flugbahn

Anhand von Videoaufnahmen, die Zeugen vor Ort machten, konnte die Flugbahn des Flugzeugs bis zum Absturz rekonstruiert werden. Demnach flog der Flieger zuerst über dem Fußballstadion, dann in einer Linkskurve im Bereich des Zirkuszeltes mit geringer Geschwindigkeit. Dort erhöhte er zunächst die Längsneigung erhöhte und kippt dann laut dem Bericht über die linke Tragfläche ab.

Weitere Themen:

Gegenüber DER WESTEN sagte ein Augenzeuge damals aus, dass der Pilot im allerletzten Moment noch den Flieger umgelenkt habe. Ansonsten wäre die Maschine in das Zirkuszelt geflogen (hier mehr dazu). Zuletzt sei das Flugzeug im August 2021 überprüft worden. Laut der Deutschen Flugsicherung habe es keine Sprechfunkverbindung und keinen Radarkontakt gegeben. Aussagen über die Unfallursache werden in dem Bericht jedoch vergebens gesucht. Dazu komme es erst im Abschlussbericht, wenn wirklich alle Fakten beisammen wären.