Duisburg: Stadt warnt vor neuer Masche – Täter haben es jetzt auf SIE abgesehen

Enkel-Trick, falsche Polizisten und Schock-Anrufe. Egal ob Duisburg, Essen oder Dortmund: Mit diesen und anderen Maschen versuchen Trickdiebe sich an arglosen Bürgern zu bereichern. Vor allem gutgläubigen Senioren fallen den Kriminellen öfter zum Opfer.

In Duisburg gibt es jetzt jedoch einen neuen Trend. Mit der neuen Masche nehmen die Gauner einen ganz anderen Personenkreis ins Visier. Die Stadt hat nach neuen Fällen jetzt eine Warnung herausgegeben.

Duisburg: Stadt warnt vor dieser neuen Masche

So haben zwei Unbekannte nach Angaben der Stadt Duisburg in den letzten Tagen ihr Unwesen im Stadtteil Rheinhausen getrieben. Ihr Ziel: Familien mit Kindern! Die beiden Männer sollen sich als Mitarbeiter des Jugendamtes ausgegeben haben. Sie hätten angegeben, die Wohnverhältnisse der Familien überprüfen zu müssen und sich so Zutritt zu deren Wohnung verschaffen wollen.

Zum Glück handelten die Betroffenen geistesgegenwärtig und erkannten den Schwindel. Die Familien verständigten sowohl das Jugendamt als auch die Polizei und erstatten Anzeige. Die beiden unbekannten Männer dampften erfolglos ab. Die Behörden fahnden jetzt nach ihnen.

Weitere Fälle in Duisburg

Es scheint ein neuer Trend unter Betrügern zu sein. Denn erst im August hatte es ähnliche Fälle in den Stadtteilen Neumühl und Hamborn gegeben. In diesen Fällen waren es zwei Frauen, die auf diese Weise in die Wohnung von Familien gelangen wollten. Die Stadt warnt deshalb eindringlich davor, Unbekannte in die eigene Wohnung hereinzulassen.

Wer sich unsicher ist, ob er es wirklich mit einem Mitarbeiter des Jugendamtes zu tun hat, sollte sich den Dienstausweis (mit städtischem Siegel) zeigen lassen. „Dieser sollte immer vorlegt werden“, so die Stadt Duisburg. Wer auch nur den geringsten Zweifel an der Identität der Person hat sollte Kontakt zur Stadt Duisburg (0203/94000) oder der Polizei aufnehmen.