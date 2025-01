Duisburg: Einbruch in 13 Geschäfte! Kriminelle Serie sorgt für Angst

Ladenbesitzer in Duisburg sind aktuell in Angst! Innerhalb von vier Tagen wurden im Zeitraum vom 2. Januar, 21 Uhr, bis 6. Januar, 1 Uhr, satte 13 Mal (!) in Geschäften, Kiosken und Cafés in der Innenstadt eingebrochen. Die unbekannten Täter sind weiterhin auf der Flucht, obwohl der Polizei zum Teil Videoaufnahmen vorliegen.

Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hinweise und fahndet auf Hochtouren. Ein Café-Besitzer aus Duisburg teilte jetzt schockierende Details über das perfide Vorgehen der Einbrecher.

Duisburg: Café-Chef packt aus

Gegenüber „Radio Duisburg“ packt der Betreiber des Café Evergreen jetzt aus. „Fühlt man sich eigentlich schon so, als wenn jemand zu Hause eingebrochen ist“, so Sebastian Heider. „Hier war alles relativ stark verwüstet.“

Ausgerechnet am Ruhetag des Cafés wurde eingebrochen. Nur durch Nachbarn hatte Heider von dem Einbruch erfahren. Als der Café-Chef zu seinem Laden fuhr, stellte er fest, dass die Kassenschublade fehlte, Regale ausgeräumt und auf den Boden geschmissen worden waren.

Zeugen melden Einbruchs-Duo

Neben dem Café waren auch drei Imbisse, drei Kioske, drei Restaurants, eine Einbruchsserie und ein Lebensmittelladen von der Einbruchsserie in Duisburg betroffen.

Bei den Serien-Dieben soll es sich tatsächlich um ein Einbruchs-Duo, bestehend aus zwei Männern handeln. Zeugen beschrieben die Einbrecher als Männer, die zwischen 25 und 35 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß sein sollen. Sie sollen auf Fahrrädern in Duisburg unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 per Telefon unter 0203 2800 entgegen.