Duisburg: Angst vor Ausschreitungen – DVG droht mit radikalem Schritt

Auch in Duisburg steht Halloween vor der Tür. Für viele Veranstalter oder private Grusel-Fans wieder die Gelegenheit, sich zu kostümieren und schaurig-schöne Partys zu feiern. Im Vorjahr sorgte das Fest aus Amerika aber für ordentlich Tumulte in der Ruhrgebietsstadt.

Demnach soll es zur Halloween-Zeit 2023 zahlreiche Angriffe auf Busse und Bahnen in Duisburg gegeben haben. Nicht nur mit Eiern, sondern sogar mit Böllern soll hier unter anderem auf die Fahrzeuge der Duisburger Verkehrsgesellschaft geworfen worden sein. Mehr dazu liest du hier >>>. Die DVG kündigte deshalb jetzt einen radikalen Schritt an.

Duisburg: DVG zieht Konsequenzen

Wird es in Duisburg zu Halloween wieder Ausschreitungen geben? Das wird sich wohl erst am Grusel-Tag selbst zeigen. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft bereitet sich aber schon jetzt auf das Schlimmste vor und hat die Sicherheitsmaßnahmen im ÖPNV nach eigenen Angaben zur schaurigsten Zeit des Jahres erhöht.

„Grund dafür sind die Vorkommnisse in den vorangegangenen Jahren, als es immer wieder Attacken gegen Fahrzeuge gab. Die Sicherheit der Fahrgäste, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Fahrzeuge haben für die DVG oberste Priorität“, heißt es dazu jetzt in einer aktuellen Pressemitteilung.

Mehr Sicherheitskräfte im Einsatz

Konkret will der Verkehrsdienstleister in diesem Jahr mehr Sicherheitspersonal zur Halloween-Zeit im Duisburger Stadtgebiet einsetzen. Dieses solle nicht nur an Haltestellen, sondern auch in den Bussen und Bahnen verstärkt zum Einsatz kommen. Alle Fahrer wurden bereits im Vorfeld dazu aufgefordert, verdächtige Beobachtungen umgehend über die DVG-Leitstelle an die Polizei zu melden. „Polizei und DVG stehen im engen Kontakt“, heißt es weiter.

Mit Randalierern will man außerdem hart ins Gericht gehen und Übergriffe und andere Vorfälle im DVG-ÖPNV zur Anzeige bringen. Wie drastisch die Schutzmaßnahmen zu Halloween in Duisburg durchgezogen werden, werde je nach Gefährdungslage entschieden.