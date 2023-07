Duisburg: Dreiste Betrüger unterwegs – „Sie gehören NICHT zu uns!“

Eigentlich ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) immer zur Stelle, um Menschen zu helfen. Doch aktuell heißt es: vorsicht in Duisburg! Das DRK warnt eindringlich auf seiner Facebook-Seite vor Betrügern, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Hilfsorganisation ausgeben.

Wo die Gauner genau unterwegs sind und was du jetzt tun kannst, erfährst du im folgenden Artikel.

Duisburg: HIER sind die Betrüger unterwegs

Der bekannte Wohlfahrtsverband arbeitet nach sieben Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Doch diese fiesen Betrüger aus Duisburg wollen garantiert nicht helfen. Sie geben sich fälschlicherweise als DRK-Mitarbeiter aus und versuchen dabei Pflegeberatungsgespräche durchzuführen. Laut Facebook-Post des echten DRK sind die Kriminellen wohl auf der Marktstraße in Duisburg-Meiderich unterwegs. Die Organisation betont eindringlich: „Sie gehören NICHT zu uns!“

Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz machen in dem sozialen Netzwerk deutlich, dass sie niemals unangekündigt vorbeikommen würden, um Pflegegespräche oder Beratungen zum Thema Hausnotruf durchzuführen. Also: Sofort stutzig werden, wenn du keinen Termin ausgemacht hast!

Das kannst du jetzt tun

Das DRK hat natürlich direkt die Polizei informiert. Zudem bitten sie die Follower um äußerste Vorsicht vor den Betrügern in Duisburg. Man weiß ja nie, was solche Leute vorhaben… Bei Fragen an das Deutsche Rote Kreuz oder bei benötigter Hilfe solle man immer die offiziellen Kanäle nutzen. Und auch nicht Zögern!

Außerdem gibt die bekannte Hilfsorganisation in ihrem Posting den Tipp, die Warnung an Verwandte und Nachbarn weiterzugeben. Denn so kann man sich und seine Mitmenschen vor den fiesen Betrügern schützen. Dann haben sie bald keine Chance mehr!