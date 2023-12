Duisburg: Bombenfund – Entschärfung noch heute ++ wichtige Bahnstrecke gesperrt

Bombenfund in Duisburg-Duissern! Bei Bauarbeiten auf der Zieglerstraße/Felsenstraße in Duisburg-Duissern wurde am Mittwoch (20. Dezember) eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe gefunden – Entschärfung noch heute! Pendler brauchen jetzt starke Nerven.

Der Fund in Duisburg hat Folgen für Anwohner und Pendler. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen. Anwohner werden vor Ort durch die Einsatzkräfte informiert. Wir halten dich in unserem Blog auf dem Laufenden.

Entschärfung für 18 Uhr vorgesehen

Montag, 20. Dezember, 13 Uhr: In der Evakuierungszone (Umkreis von 500 Meter um den Fundort) sind 6700 Personen betroffen. Eine Sicherheitszone wird, nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, allerdings nicht eingerichtet.

Doch nicht nur Anwohner brauchen Nerven aus Stahl: Betroffen ist auch die Eisenbahnstrecke Duisburg Hauptbahnhof – Oberhausen und Duisburg – Mülheim (Ruhr) in diesem Bereich.

Die Entschärfung ist für heute, 18 Uhr, vorgesehen. Ein Aufenthalt ist in dieser Evakuierungszone ab 17 Uhr nicht mehr gestattet. Aufgrund der einzurichtenden Straßensperrungen kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großzügig zu umfahren. Als Aufenthaltsraum für die Dauer der Evakuierung steht die Gesamtschule Duisburg-Mitte, Falkstraße 44, in Duissern zur Verfügung.