Duisburg: Autofahrer (21) hinterlässt Schneise der Verwüstung – Polizei mit schockierender Entdeckung

In Duisburg kollidierte am vergangenen Wochenende (17. Dezember) ein Auto mit einem Verkehrsschild, einer Straßenlaterne und einigen anderen Hindernissen am Fahrbahnrand, bis das Auto schließlich zum Stehen kam. Die Polizei folgte der Schneise der Verwüstung an der Römerstraße und konnte den Fahrer und seine Begleitung schließlich stellen. Mit dieser Entdeckung hätten die Beamten wohl nicht gerechnet, auch, wenn das die Verwüstung im Nachhinein erklären konnte.

Duisburg: Verunfallter Fahrer tritt die Flucht zu Fuß an

Am Sonntagmorgen, den 17. Dezember, hatte ein Autofahrer gegen 3:45 Uhr mit seinem PKW alles abgeräumt, was ihm am Straßenrand in die Quere gekommen war. Der 21-Jährige war mit seinem VW Sharan in Richtung Hamborner Straße in Duisburg unterwegs gewesen, als er schließlich in Höhe der Lehnackerstraße anfing von der Fahrbahn abzukommen.

+++ Duisburg: Anwohner fällen vernichtendes Urteil – dieser Anblick ist kaum zu ertragen +++

Erst ein Verkehrsschild, eine Straßenlaterne, ein Gartenzaun, eine Gartenlaube und ganz zum Schluss ein Baum. Kurz vor dem Geländer des Kellergeschosses eines Mehrfamilienhauses kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der PKW kollidierte mit allem, was nicht niet- und nagelfest war und hinterließ eine Spur der Verwüstung, wie die Einsatzkräfte mit Erschrecken feststellen mussten.

Weitere Themen:

Nach der brisanten Fahrt entschloss sich der Fahrer dazu, mit seinem 13-jährigen Beifahrer die Flucht zu Fuß anzutreten. Ganz in der Nähe des Unfallortes, schafften es die Polizisten schließlich das Duo zu stellen. „Weil die Atemluft des jungen Mannes nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis verlief positiv“, beschreibt die Polizei Duisburg das weitere Verfahren in einer Pressemeldung.

Die Einsatzkräfte schrieben eine Verkehrsunfallanzeige und der 21-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Da der verunfallte PKW nicht mehr fahrbereit war, wurde er schließlich abgeschleppt.