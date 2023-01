Deutsche Post in Duisburg: Briefkasten verschwindet jedes Jahr um die gleiche Zeit – das steckt dahinter

Skurril, was da in der Ruhrpott-Stadt vor sich geht. Jedes Jahr – und zwar immer zur gleichen Zeit – baut die Deutsche Post in Duisburg einen Briefkasten ab. Und dann, ein paar Tage später, stellt sie ihn wieder auf – an derselben Stelle wie zuvor.

Dort steht er dann wieder fast ein Jahr lang, bis die Prozedur erneut von vorne losgeht. Doch was will die Deutsche Post in Duisburg eigentlich damit bezwecken? Die „WAZ“ hat es herausgefunden.

Deutsche Post in Duisburg baut DARUM jedes Jahr einen Briefkasten ab

Es klingt mehr als kurios. Warum sollte die Post in einer Stadt mit insgesamt 250 Briefkästen lediglich einen einzigen davon abbauen? Jedes Jahr aufs Neue? Und ihn dann immer wieder nach ein paar Tagen an seinen Platz zurückbringen? Dahinter steckt – entgegen erster Vermutungen – ein guter Grund.

Immer um Silvester herum sackt die Post den Kasten an der Straße Am Böllert in Duisburg-Rahm ein. Das ist mittlerweile mehr als eine reine Vorsichtsmaßname. Denn über viele Jahre hinweg haben hier immer wieder Menschen Böller reingeworfen. So hatte sich das Unternehmen laut einem Sprecher vor fünf Jahren dazu entschlossen, den Briefkasten vorsorglich um den 20. Dezember herum abzubauen.

Erfreuliches Fazit nach Silvester

„In diesem Jahr hat es im Stadtgebiet von Duisburg erfreulicherweise keinen Fall von Briefkastenbeschädigung rund um den Jahreswechsel gegeben“, so der Post-Sprecher im neuen Jahr zur „WAZ“. Dennoch will das Unternehmen weiterhin so verfahren wie bisher.

Noch steht der fast berühmt gewordene Briefkasten nicht wieder an seinem angestammten Platz. Aber schon bald werden die Stadtbewohner hier wieder ihre Briefe und Sendungen einwerfen können. Wann genau der Briefkasten im neuen Jahr erneut seinen Fleck Am Böllert einnehmen wird, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.