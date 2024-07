Beecker Kirmes in Duisburg: Besucher fällen vernichtendes Urteil – „Traurig“

Die Beecker Kirmes im Duisburger Norden kann auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. 1539 fand das Event erstmals statt – seitdem gehört es für viele Duisburger fest zum Sommer-Terminplan dazu.

Im Jahr 2024 steigt die Beecker Krimes somit bereits zum 485. Mal! Vom 5. bis 9. Juli locken Fahrgeschäfte und kulinarische Angebote die Menschen an die Straße „Lange Kamp“. Der Auftakt am Freitag (5. Juli) verlief allerdings überhaupt nicht so wie erhofft (>> hier mehr dazu).

Doch nach den ersten Tagen trudeln in den Sozialen Netzwerken so langsam die ersten Besucherstimmen zur neuesten Auflage der Beecker Kirmes ein – und die klingen leider nicht sonderlich begeistert.

Becker Kirmes zum 485. Mal in Duisburg

Am Freitag (5. Juli) eröffnete Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link die 485. Beecker Kirmes. „Wir sind voller Emotionen und freuen uns auf fünf außergewöhliche Kirmes-Tage mit euch!“, schrieben die Veranstalter zum Auftakt auf Facebook.

Elf Fahrgeschäfte gibt es in diesem Jahr auf dem Kirmes-Gelände – und auf den Bühnen sollen mehrere Künstler mit Live-Musik für Stimmung sorgen. Highlight wird dabei sicherlich der Auftritt von DSDS-Kult-Kandidat Menderes am Sonntag (7. Juli) um 19 Uhr.

Doch so ganz scheint der Funken nicht auf die Besucher übergesprungen zu sein, wenn man auf die Kommentare unter den offiziellen Social-Media-Beiträgen der Veranstalter blickt.

Kirmes-Besucher enttäuscht

„Sehr enttäuschend und traurig, was aus der Kirmes geworden ist“, beklagt ein Besucher. „Gestern bin ich rüber gelaufen und war schockiert. Lieblos und viel zu große Lücken.“ Ein anderer Nutzer beklagt den diesjähriges Termin der Beecker Kirmes, die ihm zufolge bis vor einigen Jahren stets gegen Ende August stattfand – und sieht darin einen Verlust bei der jahrhundertealten Tradition des Rummels.

Auch andere Besucher merken sofort, dass die Dimensionen der Kirmes nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Sie versuchen jedoch trotzdem, das Positive zu sehen. „Lieber Mini als gar keine Kirmes“, schreibt eine Userin. Eine andere Besucherin stimmt ihr zu: „Ja, klein – aber besser wie nix. Ich kenne sie auch noch ganz ganz anders. War früher mit mein Bruder immer drüben.“

Die Beecker Kirmes in Duisburg läuft noch bis zum Dienstag (9. Juli). Zum Abschluss soll ein großes Feuerwerk auf dem Gelände stattfinden.