Aldi in Duisburg: Irrer Polizei-Einsatz in Filiale – Mann mit Gipsbein randaliert auf E-Scooter!

Skurrile Szenen in einem Aldi in Duisburg!

Statt seinen Einkauf zu erledigen, pöbelte ein Kunde quer durch den Markt und löste einen kuriosen Polizeieinsatz in dem Aldi in Duisburg aus.

Aldi in Duisburg: Mann pöbelt sich durch die Filiale

Normalerweise sind Einkaufswagen die einzigen Gefährte, die durch den Aldi rollen. Am Dienstagabend, 4. Oktober, bahnte sich allerdings ein Kunde auf einem E-Scooter den Weg durch die Regale.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt der Discounter zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Laut der „WAZ“ zog der 50-Jährige die Blicke allerdings nicht wegen seines Fortbewegungsmittels auf sich, sondern wegen der wüsten Beschimpfungen, die er von sich gab. Aldi-Mitarbeiter alarmierten sofort die Polizei. Allerdings mussten sich auch die Beamten Ausdrücke wie „Pisser“ und „Hurensöhne“ gefallen lassen.

In einem Aldi in Duisburg spielten sich kuriose Szenen ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Die Videomanufaktur

Obwohl der Randalierer einen Gips am Bein trug, gelang es den Beamten nur mit großer Mühe, ihn zu fassen. Einsatzkräfte begleiteten ihn in eine Klinik. Dort führte ein Arzt einen Drogentest durch und ordnete ein Gewahrsam für den Mann an.

50-Jährigen steht Anzeige bevor

Laut der „WAZ“ musste der 50-Jährige in einen Isolationsraum gebracht werden, schlug dort seinen Kopf vor eine Scheibe und bespuckte die Einsatzkräfte.

Jetzt erwartet ihn eine Anzeige. Welche Gefahren sich bei dem Einsatz ergaben, verrät der Artikel aus der „WAZ“.