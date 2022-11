A46 in NRW: Schrecklicher Unfall – Duisburger tödlich verunglückt

Tödliches Unglück am Samstag (26. November) auf der A46 in NRW. Ein Mann (30) aus Duisburg war in den frühen Morgenstunden mit seinem Audi auf der A46 Richtung Düsseldorf unterwegs. Gegen 7.25 Uhr verunglückte der Audi-Fahrer schließlich im Autobahnkreuz Neuss-West.

Dort wollte der Duisburger ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf zufolge von der A46 auf die A57 Richtung Nimwegen in Holland wechseln. Dann passierte es: Der Audi kam aus bisher ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab. Dem 30-Jährigen gelang es nicht mehr seinen Wagen unter Kontrolle zu bringen.

A46 in NRW: Duisburger tödlich verunglückt

Laut Polizei geriet der Wagen in die aufsteigende Schutzplanke und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen. Rettungskräfte eilten zum Unfallort. Doch für das Unfallopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Duisburgers feststellen.

Die Polizei muss nun klären, wie es zu dem tödlichen Unglück auf der A46 in NRW kommen konnte. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle zeitweise zum Teil gesperrt werden. Mittlerweile sind alle Einschränkungen aufgehoben.

Schwarze Woche auf Schienen und Straßen in NRW

Der tödliche Unfall reiht sich ein in zahlreiche schwere Unglücke, die sich in den vergangenen Tagen auf den Straßen und Schienen in NRW ereignet haben. Allein am Donnerstag starben drei Menschen in NRW bei zwei Zug-Unglücken und einem Fahrrad-Unfall. An diesem Tag kam es außerdem zu einem folgenschweren Unfall auf der A3 in Oberhausen. Die Autobahn musste daraufhin wegen aufwendiger Bergungsarbeiten über Nacht gesperrt werden. In Essen erfasste außerdem ein Linienbus zwei Kinder (hier mehr zum schwarzen Donnerstag in NRW).

Mehr Themen:

Auch am Freitag sollte es zu einem tödlichen Unfall in NRW kommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge nahm eine Autofahrerin einer Jugendlichen auf ihrem Leichtkraftrad die Vorfahrt. Die 16-Jährige sollte den Zusammenstoß nicht überleben (alles dazu hier).