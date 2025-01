A40 in Duisburg: Nächste Vollsperrung! Autofahrer brauchen Nerven aus Stahl

Autofahrer aus dem Ruhrgebiet und Umgebung müssen (mal wieder) verdammt stark sein! Auf der A40 in Duisburg stehen die nächsten Vollsperrungen an.

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Bauarbeiten für den Neubau des Autobahnkreuzes Kaiserberg auf der A40 in Duisburg gehen weiter. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass die nächsten Sperrungen anstehen. Schon im Februar ist es so weit.

A40 in Duisburg: Schutzgerüst wird hergestellt

In den nächsten Wochen wird das Schutzgerüst für das Zentralbauwerk A3/A40 (Überbau) hergestellt, wie die Autobahn GmbH in einer Mitteilung bekannt gibt. In diesem Schutzgerüst über die A40 wird der Überbau des Brückenbaus hergestellt.

+++A40 in Dortmund: Wasserrohrbruch mit üblen Konsequenzen ++ Langer Stau+++

Hierfür sind, wie bereits Anfang Januar bekanntgegeben, umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die die A40 in diesem Streckenabschnitt erheblich beeinträchtigen.

An diesen Tagen ist die A40 in Duisburg voll gesperrt

Folgende Sperrtermine für die A40 sind im Autobahnkreuz Kaiserberg geplant: Vom 14. Februar bis zum 17. Februar wird die A40 in Fahrtrichtung Venlo wegen der Montage der Stahlschutzeinrichtungen außen und der Deckensanierung voll gesperrt.

+++Tierheim in NRW öffnet Post – beim Inhalt stockt Pflegern der Atem: „Der Wahnsinn“+++

Und es wird nicht bei dieser Vollsperrung bleiben. Vom 20. Februar bis zum 24. Februar wird die A40 erneut voll gesperrt. Dieses Mal in Fahrtrichtung Essen. Grund ist hier wieder die Montage der Stahlschutzeinrichtungen innen sowie außen und die Deckensanierung.

A40 in Duisburg: Umleitungen werden ausgeschildert

Entsprechende Umleitungen werden für Autofahrer ausgeschildert. Nach Herstellung des Schutzgerüstes wird der Verkehr auf der A40 in beiden Fahrtrichtungen in verengten Fahrspuren geführt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Die Sperrung auf der A40 in Duisburg ist nicht die einzige Hiobsbotschaft, die Autofahrer aus dem Pott in letzter Zeit verkraften mussten. Erst kürzlich wurde die A40 in Bochum voll gesperrt. Mehr dazu liest du in diesem Artikel>>>