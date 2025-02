A40 bei Duisburg voll gesperrt! Pendler müssen sich umstellen

Es ist ein leidiges Thema für alle Pendler im Ruhrgebiet: Bauarbeiten an den zahlreichen Autobahnen und damit verbundene Sperrungen.

So wichtig die regelmäßige Instandhaltung der Autobahnen auch ist, so nervig ist der Weg dahin. Jetzt trifft es wieder einmal die A40 in Duisburg. Für einige Tage müssen sich nicht nur Pendler umstellen.

A40 in Duisburg in Richtung Essen gesperrt

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, gilt die Sperrung auf der A40 in Duisburg von Donnerstag (20. Februar) abends um 21 Uhr bis Montag (24. Februar) um 5 Uhr morgens. Die Vollsperrung betrifft die A40 vom Autobahnkreuz Duisburg (an der A59) bis zum Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen.

Während der Sperrung werden die äußeren und inneren Stahlschutzeinrichtungen montiert, zusätzlich wird eine Deckensanierung vorgenommen.

Das ist aber noch nicht alles: Auch die A40 in Fahrtrichtung Essen ist in der nächsten Zeit beeinträchtigt, genauso wie die A3 in Fahrtrichtung Arnheim.

Auch diese Autobahnen sind bald gesperrt

Denn wie die Autobahn GmbH weiter angibt, wird die Ausfahrt der A40 auf die A3 in Fahrtrichtung Köln ab Freitag (21. Februar) langfristig gesperrt. Wie lang die Sperrung anhalten wird, dazu gibt es noch keine Angaben – sicher ist nur, dass während der Maßnahme mehrerer Bauwerke errichtet werden sollen.

Auch die A3 in Fahrtrichtung Arnheim bleibt von einer Sperrung nicht verschont. Die Ausfahrt auf dieser Autobahn auf die A40 in Fahrtrichtung Essen ist ab Montag (24. Februar) um 21 Uhr bis Dienstag (25. Februar) um 5 Uhr erstmals gesperrt. Am gleichen Tag soll die Autobahn wieder ab 21 Uhr gesperrt werden und erst ab 5 Uhr am Folgetag (Mittwoch, 26. Februar) freigegeben werden.

Autofahrer im Ruhrgebiet sind während dieser Tage dazu aufgefordert, die genannten Bereiche großzügig zu umfahren. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet, versichert die Autobahn GmbH.