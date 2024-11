Flughafen Düsseldorf geht gegen dreiste Parker vor – diese Taktik ist Geschichte

Das Parken an Flughäfen ist teuer. Aus diesem Grund finden Autofahrer immer wieder neue Ideen und Taktiken, um der Bezahlung zu entgehen. So versuchen es Parker am Flughafen Düsseldorf gerne mit dieser dreisten Masche.

Autofahrer, die jemanden abholen oder absetzen wollen, versuchen oft, die dabei aufkommenden Kosten am Flughafen zu umgehen. Auch Parker am Flughafen Düsseldorf haben sich dafür einen ganz besonderen Trick einfallen lassen. Jetzt wurde allerdings auf die Taktik reagiert und einige Veränderungen gemacht, wie die „WAZ“ berichtet.

Flughafen Düsseldorf: Standstreifen gesperrt

Immer wieder parken Autofahrer auf dem Standstreifen der Autobahn A44, die zum Düsseldorfer Flughafen führt. Jetzt hat die Autobahn GmbH auf diese Masche reagiert, um illegales Parken zu verhindern – Warnbaken versperren den Standstreifen.

Ein Sprecher der Autobahn GmbH erklärt, dass Verkehrsteilnehmer diesen gerne als kostenlose Alternative zu den Parkhäusern des Düsseldorfer Flughafens genutzt haben. „Sie warten dort so lange, bis die Person, die sie abholen wollen, ‚Ankunft‘ vermeldet. Einige dieser Verkehrsteilnehmer lassen sogar ihr Auto dort stehen und gehen zu Fuß zum Terminal“, berichtet er.

Polizei beteiligt sich

Die Warnbaken sperren seit Ende Oktober jetzt den Standstreifen in über fünf Kilometer Länge. Sie reichen von der A52, kurz vor der Abfahrt zur A44, bis hin zur Einfahrt zum Abflugbereich des Flughafens.

Auch die Polizei Düsseldorf sei bei den Maßnahmen involviert und für die Sperrung gewesen, wie ein Sprecher informierte. Welche Pläne für die Zukunft der Warnbaken auf dem Standstreifen geschmiedet werden, um das Falschparken am Flughafen Düsseldorf zu verhindern, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“.