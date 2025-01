Zoo Dortmund: Pfleger blicken morgens ins Gehege – sie trauen ihren Augen nicht

Dieser Morgen sollte für die Mitarbeiter im Zoo Dortmund nicht sein wie jeder andere – ganz im Gegenteil! Für gewöhnlich läuft der Start in den Tag in diesem Zoo in NRW – wie auch in den meisten Zoos – immer gleich ab. Morgens in die Gehege gehen, die hier wohnenden Tiere grüßen und sie erst einmal versorgen.

Als die Pfleger jedoch bei einem bestimmten Gehege ankamen und einen Blick ins Innere warfen, machten sie mit einem Mal ganz große Augen.

Zoo Dortmund verkündet freudige Nachricht

Man wusste, dass es passieren würde. Doch wann genau, das konnte keiner im Vorhinein so richtig sagen. Am Sonntagmorgen (26. Januar) war es im Zoo Dortmund dann aber so weit! Zebradame Frigga hat ihr Junges zur Welt gebracht.

Auch interessant: Liane (48) aus NRW fährt mit ihren Söhnen an die Nordsee – sie wird nie wieder zurückkehren

Der kleine Zebrahengst ist der neueste Nachwuchs im Zoo Dortmund. Wie es für Steppenzebras üblich ist, fand die Geburt in der Nacht statt. Ebenfalls natürlich: Die frisch geborenen Zebrafohlen stehen nur kurz nachdem sie das Licht der Welt bereits erblickt haben auf ihren lange Beinchen. „Etwas wackelig“, wie der Zoo Dortmund seinen Fans auf Instagram mitteilt, folgt das neueste Mitglied im Gehege seiner Mama bereits „auf Schritt und Tritt“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dem kleinen Mann scheint es bestens zu gehen. Schließlich fanden ihn die Tierpfleger vom Zoo Dortmund am Sonntagmorgen bereits „munter und ordentlich trinkend bei der Mutter“. Nach einer ersten Zweisamkeit von Mama- und Jungzebra standen dann auch schon die ersten tierärztlichen Untersuchungen an.

Mehr Nachrichten aus NRW:

Einen Namen hat der jüngste Bewohner im Zoo Dortmund noch keinen. Zumindest wurde noch kein Name offiziell bekannt gegeben. Wir dürfen also gespannt sein, wie das kleine Steppenzebra sich weiter entwickelt und unter welchem Namen es womöglich zu einer kleinen tierischen Berühmtheit im Zoo Dortmund werden könnte.