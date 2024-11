Zoo Dortmund: Hiobsbotschaft! Tierfreunde können es nicht fassen

Unendliche Geschichte im Zoo Dortmund! Doch was sich hier seit über drei Jahren abspielt, ist alles andere als unterhaltsam.

So wird seit September 2021 an dem Neubau der Robbenanlage gearbeitet, eigentlich sollen die Seelöwen im Zoo Dortmund schon seit rund einem Jahr in ihrem neuen Gehege leben. Für alle Beteiligten ist die Situation ein regelrechtes Drama – zumal sich die Eröffnung immer weiter verschiebt.

Zoo Dortmund: Neues Gehege sorgt nur für Probleme

Als der Neubau der Robbenanlage im Zoo Dortmund im September 2021 startete, ging man von zwei Dingen aus. Zum einen sollte das Domizil bis 2023 fertig sein und etwa 12,8 Millionen Euro kosten. Drei Jahre später sieht die Lage laut den „Ruhr Nachrichten“ ganz anders aus: Das Gehege ist noch immer nicht fertig gestellt, die Baukosten sind mittlerweile auf 16 Millionen Euro gestiegen – und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht.

Nachdem der erste Eröffnungstermin auf Frühjahr 2024 vertagt worden war, verschob man das Ganze noch einmal auf Spätsommer 2024. Aber auch bis dahin war die Anlage nicht fertig. Nächster geplanter Öffnungstermin der Robbenanlage: Mitte 2025 – das gibt Bernd Kruse, Geschäftsführer der Sport und Freizeitbetriebe im zuständigen Ausschuss für Kultur und Freizeit jedenfalls an.

Zoo Dortmund: Robben müssen bei den Ottern leben

Warum sich die Fertigstellung der Anlage auch in diesem Jahr verzögerte, darüber gibt es keine Details. Klar ist aber: Das „wichtige Etappenziel auf dem Weg in die Zukunft des Zoos“ macht schon von Beginn an Probleme.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ schreiben, mussten die Robben direkt zu Projektstart in einem anderen Ausweichquartier untergebracht werden als geplant. Schließlich zogen sie vorübergehend in die Otteranlage im Zoo. Danach folgten Pannen bei den Rohbauarbeiten, juristische Konflikte, Pleiten von Baufirmen und anschließende Neuausschreibungen von Aufträgen, die den Bau weiter verzögerten.

Und: Die Baustelle an der Robbenanlage ist nicht die einzige. Auch an der Südamerikawiese wird aktuell gewerkelt, genauso am Neubau des Kängurustalls.

Immerhin: Auch wenn Tierfreunde wohl genauso sehnlichst wie die Robben auf die neue Anlage warten, können sie den Zoo Dortmund auch trotz der Bauarbeiten weiterhin besuchen.