Zoo Dortmund mit Mega-Ankündigung – Besucher werden emotional

Gute Neuigkeiten aus dem Zoo Dortmund! Die Einrichtung hat Tierfreunde aus der Region mit zwei Neuzugängen überrascht.

Nicht nur die Tierpfleger im Zoo Dortmund freuen sich über die neuen Bewohner, auch die Besucher flippen jetzt aus.

Zoo Dortmund stellt besonderen Plan vor

Wie der Zoo Dortmund Anfang April auf Facebook verkündete, freut man sich im Capybara-Gehege über zwei neue Gesichter. Die Capybara-Schwestern Judith und Vega sind aus dem Tierpark Hellabrunn in München in die Ruhrpott-Stadt gezogen. „Der Transport und die Ankunft verliefen reibungslos, und auch die ersten Tage hinter den Kulissen waren entspannt. Beide Tiere sind neugierig, zutraulich und sehr verschmust, und sie gewöhnen sich bereits gut an ihre neue Umgebung“, berichten die Zoo-Mitarbeiter in einem Beitrag.

Geboren wurden die beiden Schwestern im Zoo Salzburg, Judith ist mit Geburtsjahr 2016 ein Jahr älter als die 2017 geborene Vega. Bevor sie in den Tierpark Hellabrunn kamen, lebten die Capybara-Schwestern mit ihrem Bruder im Zoo Neuwied in Rheinland-Pfalz.

+++ Zoo in NRW mit besonderem Angebot – doch es gibt einen Haken +++

Jetzt also Dortmund, wo die Schwestern Teil eines besonderen Plans sind: „Hier in Dortmund sollen die beiden Schwestern mit Herr von Bödefeld, auch Bödi genannt, zusammengeführt werden, um für Nachwuchs zu sorgen.“

Zoo Dortmund: Tierfreunde aus dem Häuschen

Die Wasserschweine, wie Capybaras in Deutschland genannt werden, sollen zunächst in Ruhe in ihrem neuen Zuhause ankommen, bevor sie Bödi und Capybara-Weibchen Bibi begegnen.

Mehr Themen:

Dann sollen Judith und Vega aber auch auf die Außenanlage gelassen werden, sodass Besucher im Zoo Dortmund sie auch zu Gesicht bekommen können. Die können es kaum erwarten, kommentieren aufgeregt unter dem Facebook-Beitrag. „Glückwunsch zum Neuzugang. Die beiden Damen sehen wirklich hübsch aus und scheinen ganz entspannt zu sein. Da wird Herr von Bödefeld freie Auswahl haben. Es wäre doch zu süß, wenn sich dann irgendwann Nachwuchs einstellt“ und „Der pure Charme, da wird Herr von Bödefeld die Qual der Wahl haben. Hauptsache, er gibt sich Mühe und wir können bald kleine Bödis bewundern“, sind nur zwei der Kommentare.