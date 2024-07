Zoo Dortmund: Es kam, wie es kommen musste – der Blick ins Gehege täuscht nicht

Die Hoffnung war groß, doch die Vorzeichen waren einfach zu eindeutig!

Am Freitag (5. Juli) drückte das ganze Land der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Spanien die Daumen. Deutschland kämpfte, geriet in Rückstand, erzwang durch Florian Wirtz in der 89. Minute noch die Verlängerung – schied dann aber durch einen Spanien-Treffer in der 119. Minute (!) aus dem Turnier aus. Eine strittige Szene sorgte dabei für besonders viel Empörung <<

Einer hatte das Drama bereits vorausgeahnt: Orang-Utan Walter – das offizielle EM-Orakel im Zoo Dortmund! Viele hofften, dass sich der weise Affe diesmal vielleicht täuschen würde. Doch ein Blick zurück zeigt, dass man es eigentlich hätte besser wissen müssen.

Zoo Dortmund: Orakel Walter sagte Spanien-Sieg voraus

Orang-Utan Walter hatte sich früh festgelegt. Der Zoo Dortmund hatte zwei Säcke in der Affenanlage aufhängt – einen mit Spanien-Schal und einen mit Deutschland-Schal. Walter steuerte zielsicher auf den Spanien-Schal zu und besiegelte damit das EM-Aus der DFB-Elf.

Die Aufregung der Walter-Fans war groß: „Nein!“, „Skandal!“ oder „Mach keinen Scheiß!“ schrieben die Follower in die Kommentare. „Das ist ein schlechtes Zeichen“, bangte beispielsweise ein Nutzer. „Ich hoffe, er hat sich geirrt.“

Doch Walter sollte Recht behalten – und wer in den vergangenen Wochen die Tipps des Dortmunder Zoo-Orakels mitverfolgt hat, der hätte bereits ahnen können, dass dieser Affe offenbar Ahnung von Fußball hat.

Orang-Utan Walter tippte jeden Sieger korrekt

Den 5:1-Auftaktsieg der Deutschen gegen Schottland tippte er bereits richtig. Es folgten die korrekten Vorhersagen für den 2:1-Sieg von Italien gegen Albanien, das 3:1 der Türkei gegen Georgien, das 2:0 der Deutschen gegen Ungarn, das 3:0 von Portugal gegen die Türkei sowie den 2:0-Sieg Deutschlands gegen Dänemark.

Lediglich bei den Gruppenspielen Deutschland – Schweiz (1:1) und Frankreich – Polen (1:1) lag Walter daneben. Aber da kann man dem Orang-Utan keinen Vorwurf machen, weil es ihm gar nicht möglich ist, auf ein Unentschieden zu tippen – er kann nur Sieger auswählen. Und da hat er eine beeindruckende Erfolgsquote.

Und da es beim K.O.-Spiel im Viertelfinale bekanntermaßen auch einen Gewinner geben muss – und Walter sich für Spanien entschied – gab es wohl von Anfang an nur noch wenig Hoffnung für das Team von Julian Nagelsmann.