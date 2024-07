Zoo Dortmund: Blick ins Gehege bringt alles ans Licht – Pfleger trauen ihren Augen kaum!

Emotionaler Moment im Zoo Dortmund!

Bereits vor einigen Wochen gab es Nachwuchs in der beliebten Einrichtung. Wickelbären-Weibchen Riddle brachte am 14. Juni ein männliches Jungtier gesund zur Welt. Während man in den ersten Wochen noch nicht viel von dem Wickelbären-Jungen sehen konnte, erlebten Tierpfleger im Zoo Dortmund jetzt eine Überraschung, als sie ins Gehege blickten.

Zoo Dortmund: Niedlicher Anblick im Gehege

Als Tierpflegerin Stefanie kürzlich im Zoo Dortmund in das Gehege von Wickelbären-Mutter Riddle und ihrem Nachwuchs schaute, griff sie sofort zur Kamera. Der Grund: Das Jungtier hatte endlich sowohl Ohren als auch Augen weit geöffnet und blickte die Mitarbeiterin des Zoos aufmerksam an.

Auf Facebook teilte der Zoo die niedliche Aufnahme am Sonntag (14. Juli), erklärte dazu: „Wickelbären kommen übrigens mit geschlossenen Augen und Ohren zur Welt und wiegen bei einer Länge von etwa 30 Zentimetern etwa 150 bis 200 Gramm – wobei wir das Jungtier, um Mutter und Kind nicht unnötig zu stressen, wenn alles gut zu verlaufen scheint, nicht vermessen und wiegen. Seine Ohren öffnet ein junger Wickelbär spätestens am fünften Lebenstag und einige Tage darauf dann auch seine Augen. Auf dem Foto war beides bereits geschehen.“

Zoo Dortmund: Tierfreunde entzückt

Der Beitrag kommt bei Tierfreunden und Besuchern gut an, unter dem Foto häufen sich Kommentare mit Glückwünschen zu dem niedlichen Wickelbär-Jungtier.

Einige bemerken auch, wie aufopferungsvoll Wickelbär-Mutter Riddle ihren Nachwuchs beschützt. Dafür hat sie in dem Gehege auch alle Möglichkeiten, mussten sowohl Wickelbär-Vater Tom als auch Bruno, das Wickelbär-Jungtier aus dem letzten Jahr, den Schlafkasten verlassen. Für Bruno wird es ohnehin Zeit, unabhängig von seinen Eltern zu leben, gibt der Zoo Dortmund nebenbei bekannt – das Wickelbär-Männchen wird demnach schon bald in einen anderen Zoo umziehen.