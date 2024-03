Zoo Dortmund: Irrer Anblick im Gehege haut Besucher um! „Wahnsinn“

Tolle Neuigkeiten aus dem Zoo Dortmund. Wer ganz genau hinschaut, kann ein neues Mitglied auf der Australien-Wiese sehen.

Doch dafür benötigt es etwas Glück. Denn der Nachwuchs hat beste Chancen, sich zu verkriechen, erklärt der Zoo Dortmund und enthüllt: Es handelt sich um eine Premiere im Gehege!

Zoo Dortmund lockt mit faszinierendem Anblick

Tierbabys üben auf uns eine besondere Faszination aus. Wenn sie sich dann auch noch rarmachen, kennt die Begeisterung bei Tierfreunden bei ihrem Anblick keine Grenzen mehr. Kein Wunder also, dass der Nachwuchs bei den Roten Riesenkängurus im Zoo Dortmund große Wellen schlägt.

Auch interessant: Zoo Dortmund in großer Sorge – Tierart könnte „komplett ausgelöscht“ werden

Nach Angaben der Verantwortlichen ist es das erste Mal, dass sich Mutter Mia, die im Jahr 2015 im Dortmunder Zoo kam, über eigenen Nachwuchs freuen kann. Den genauen Geburtstermin können die Tierpflegenden nur erahnen. Sie gehen davon aus, dass das Jungtier etwa ein halbes Jahr ist und zwischen dem 20. August und 10. September zur Welt gekommen sein muss. Denn Känguru-Babys lassen sich nach der Geburt lange bitten.

Zoo Dortmund teilt unglaubliche Fakten

Und das hat auch seine Gründe. Die Tragezeit bei den Roten Riesenkängurus beträgt nach Angaben der Experten lediglich rund 33 Tage. Nach dieser kurzen Zeit werden die Jungtiere mit gerade einmal 2,5 Zentimetern geboren. Die kleinen Babys klettern dann selbstständig in den Beutel der Mutter, wo sie sich dann erst einmal verkriechen.

Mehr Themen:

„Hier hängt es sich mit dem Maul an eine Zitze, die es nun für etwa zwei bis drei Monate nicht loslässt, ehe es dann erstmals mit dem Kopf aus dem Beutel schaut und auch erst dann oft von den Tierpflegern entdeckt wird“, erklärt der Zoo Dortmund. Nach sechs bis sieben Monaten verlassen die kleinen Racker dann erstmals den Beutel, kehren aber immer wieder zurück. Mit etwas Glück kannst du also in nächster Zeit den ersten Ausflug des Känguru-Jungtiers beobachten. „Super Kinderwagen“, findet eine Zoo-Besucherin. „Wahnsinn“, entfährt es einer anderen Tierfreundin beim Gedanken an die Aufzucht des kleinen Lebewesens. Viele haben ihren nächsten Besuch im Dortmunder Zoo jetzt fest eingeplant.