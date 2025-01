Zoo Dortmund: Besucher strömen reihenweise ans Gehege – sie zücken sofort ihre Kameras

Seit Mitte Januar gibt es im Zoo Dortmund beinahe nur ein Thema. Denn nach langer Zeit ist am 16. Januar endlich wieder ein Bewohner in das leer stehende Luchsgehege gezogen.

Dabei handelt es sich um Luchs-Kater „Vlad“, der im Frühjahr 2021 im Zoo Bio-Topia Dunkerque in Frankreich das Licht der Welt erblickt hatte. Alleine bleiben soll er im Dortmunder Zoo nicht. Doch schon jetzt zieht die Raubkatze mit den Pinselohren die Tierfreunde in seinen Bann.

Zoo Dortmund: Ansturm auf Luchs-Gehege

Nach Angaben der Tierpfleger aus dem Zoo Dortmund habe sich „Vlad“ nach rund einer Woche bereits gut in seinem neuen Revier eingelebt: „Der Neuankömmling hat sein neues Revier inzwischen ausgiebig erkundet und wurde schon von einigen Besuchern dabei gesichtet, wie er über Bäume kletterte oder es sich in einer der auf dem Gelände verteilten Hütten gemütlich gemacht hat.“

Zwar habe der Luchs zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten in seinem Gehege. Doch mit etwas Geduld haben Besucher die Chance, einen Blick auf den neuen Star des Dortmunder Zoos zu erhaschen. So wie der Zoo Dortmund, der die Raubkatze in der Nachmittagssonne entdeckte und ein Foto bei Facebook teilte:

Klar, dass viele Besucher sich von dem herrlichen Schnappschuss des Dortmunder Zoos angespornt fühlten und ihrerseits ein Erinnerungsfoto vom neuen Bewohner des weitläufigen Geheges neben den Zwergottern schießen wollten.

„Einfach wunderhübsch“

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post zeigten viele Tierfreunde ihre Schnappschüsse und schwelgten in Erinnerungen. „Es war so schön ihn zu sehen“, freut sich eine. „Vlad ist einfach wunderhübsch und wirklich neugierig gewesen“, findet eine andere.

Umso größer dürfte die Freude darüber sein, dass „Vlad“ nicht alleine bleiben soll. Nach Angaben des Zoos soll der Luchs-Kater bald Gesellschaft von einem Weibchen bekommen. Und wer weiß? Vielleicht gibt es dann auch bald ein paar kleine Raubkatzen-Racker abzulichten.