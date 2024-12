Zoo Dortmund rührt Besucher mit Neuigkeit – schöner als jedes Weihnachtsgeschenk

Während in vielen Haushalten rund um die Weihnachtstage Ruhe einkehrt, ist im Zoo Dortmund tierisch was los!

Und das im wahrsten Sinne. Denn der Dortmunder Zoo hat eine Neuigkeit verkündet, die die Herzen vieler Tier-Fans höherschlagen lässt.

Zoo Dortmund rührt mit tierischer Neuigkeit

Wer in der nächsten Zeit am Capybara-Gehege im Dortmunder Zoo vorbeikommt, sollte vielleicht einen doppelten Blick hineinwerfen. Nicht nur, weil Herrn von Bödefeld (auch Bödi genannt) und Juna so zuckersüß sind, sondern weil die beiden zukünftig auch nicht mehr alleine dort leben.

Denn im Zoo gibt es gleich drei tierische Neuzugänge: Lia, Maya und Inka. Die drei Weibchen lebten zuletzt in Schweden im Tierpark Kolmarden, haben nun aber ihren Weg in den Dortmunder Zoo gefunden, wie das Team bei Facebook berichtet. Und es scheint ganz so, als würde alles wunderbar funktionieren. Sowohl Transport als auch Ankunft seien „reibungslos“ verlaufen und auch die lange Fahrt hätten die Wasserschweine gut überstanden.

Erste Annäherungsversuche im Zoo Dortmund

Natürlich haben die Tierpfleger die drei Weibchen nicht direkt ins kalte Wasser geworfen, sondern sie wollten ihnen einen sanften Start ermöglichen. Darum haben sie die drei Capybaras erst einmal in Hörweite von Bödi und Juna untergebracht. Dort konnten sich die Weibchen dann mit Kolbenhirse und Gemüse stärken, bevor es dann die erste vorsichtige Begegnung mit den Zoobewohnern gab. Durch eine Abtrennung konnten Bödi und Juna und die zukünftigen Mitbewohnerinnen sich erst einmal beschnuppern. „Das verlief ruhig und ohne Aufregung, wenn auch noch etwas schüchtern“, berichtet das Zoo-Team bei Facebook.

Schon einen Tag später konnten die drei Weibchen dann erstmals den Badebereich erkunden. Außerdem kamen sie in die Nähe von Bödis und Junas Gehege – und das hätten sie neugierig erkundet. Erste Kontaktversuche inklusive. In den Tagen rund um Weihnachten und Silvester sollen die drei Neuzugänge dann die Außenanlage erkunden können. Und der krönende Abschluss soll dann natürlich die Zusammenführung mit Bödi und Juna sein. In der Hoffnung, dass die Capybara-Familie auf fünf Tiere anwächst – und sich alle untereinander gut verstehen.

Besucher reagieren eindeutig

Die Besucher sind jedenfalls schon jetzt ganz begeistert und können es kaum abwarten, die große Familie im Zoo zu bewundern. „Ich finde es toll, dass der Zoo so schnell und umsichtig zum Wohl der Tiere gehandelt hat und nun die Patchwork-Familie zusammenwachsen darf. Freue mich auf den nächsten Besuch und das gut gefüllte Capybara-Gehege“, schreibt beispielsweise eine Frau unter dem Facebook-Beitrag.

Und damit ist sie nicht allein: „Ich liebe diese wunderbaren Tiere! Wie schön, dass Bödi und Juna Gesellschaft bekommen“, kommentiert eine andere Besucherin. Und eine dritte hofft, dass die Tiere sich in Dortmund wohlfühlen, ist sich aber sicher, dass das klappt: „Bei den netten Pfleger/innen ganz bestimmt.“