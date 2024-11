Weihnachtsstadt Dortmund kurz vor Eröffnung – Besucher deutlich: „Nicht mehr das, was es mal war“

Die Vorweihnachtszeit rückt immer näher und auch in Dortmund eröffnet bald die Weihnachtsstadt, der städtische Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr wurden einige Veränderungen beschlossen, um den Besuch noch magischer zu machen. Jedoch sind nicht alle Besucher von diesen Entscheidungen begeistert.

Der große Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz ist wahrlich ein Highlight der Weihnachtsstadt Dortmund. Der Weihnachtsmarkt eröffnet zwar bereits am Donnerstag (21. November), aber traditionell werden die Lichter des rund 45 Meter hohen Baumes erst am Montag (25. November) angeknipst. Dieses Jahr gibt es jedoch eine Veränderung, wie der Schausteller-Chef Patrick Arens verrät.

Weihnachtsbaum bekommt mehr LED-Lichter

Arens erklärt: „Wir werden den Weihnachtsbaum neu beleuchten. Anstatt wie bisher 40.000, wird er in diesem Jahr 135.000 LED-Lichter haben. Alle sind einzeln ansteuerbar und können die Farbe wechseln. Aber viel heller wird der Baum nicht strahlen, es darf ja nicht zu grell sein. In den Animationen, die wir uns angesehen haben, sah das neue Licht sehr gut aus.“

Man kam zu dieser Entscheidung, da man im vergangenen Jahr bemerkte, wie wichtig den Dortmundern der große Weihnachtsbaum auf der Weihnachtsstadt ist. Arens berichtet: „Die Diskussionen um die Kugel als Spitze im vergangenen Jahr haben uns gezeigt, dass unser Weihnachtsbaum hier eine Identität hat und dass die Menschen sich Gedanken darüber machen.“

Jedoch sind nicht alle Besucher der Weihnachtsstadt Dortmund mit dieser Entscheidung einverstanden. In den Kommentaren auf Facebook werden insbesondere die Kosten des Baumes diskutiert. So schreibt ein User unter anderem: „Möchte nicht wissen, was der Baum wieder kostet“, während ein anderer Nutzer den Baum als „viel zu teuer und unpassend in dieser Zeit“ bezeichnet. Ein Besucher beschwert sich insbesondere darüber, dass auf dem Weihnachtsmarkt keine Musik mehr gespielt wird. Er schreibt: „Ohne Musik ist er eh nicht mehr das, was er war.“

Weihnachtsstadt Dortmund: Glühweinpreis bleibt bei 3,50 Euro

Jedoch gibt es auch genügend Nutzer, welche die Entscheidung begrüßen, den Baum auf der Weihnachtsstadt Dortmund stärker zu beleuchten. In den Kommentaren fordern einige Besucher, dass auch die Händler auf dem Weihnachtsmarkt ihre Stände mehr beleuchten. Die Dekorationen an den Ständen sind laut den Kommentaren in den vergangenen Jahren immer seltener geworden. Ein User schreibt so unter anderem: „Schade, dass immer weniger Händler/Betriebe ihr Gebäude schmücken“.

Trotz dieser Veränderung müssen sich die Besucher der Weihnachtsstadt Dortmund keine Sorgen über steigende Kosten auf dem Weihnachtsmarkt machen. Arens betont, dass der Glühweinpreis weiterhin bei 3,50 Euro bleiben soll. Dieses Jahr kann man sich also auf einen noch imposanter beleuchtenden Baum auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund freuen.