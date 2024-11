Ruhrpott-Weihnachtsmarkt lädt Schlager-Star ein – und teilt gegen Dortmund aus

Mancherorts hat es schon begonnen, andernorts müssen sich die Menschen noch ein wenig gedulden. Aber dann – dann ist es endlich wieder soweit: Mit einem Glühwein in der Hand wird auf den Weihnachtsmärkten in NRW bei frostigen Temperaturen geschunkelt.

Von Weihnachtsmusik ist auf manchen Märkten nicht viel zu hören. Doch ein Standort im Ruhrgebiet verzichtet nicht auf Musik und lädt stattdessen einen Schlager-Star ein. Und nicht nur das! Die Stadt pöbelt sogar gegen Dortmund.

Weihnachtsmarkt NRW: Deutliche Kritik gegen Dortmund

Aber Moment mal! Ein Weihnachtsmarkt ohne Musik und stimmungsvolle Dauerklänge von Mariah Carey? Nicht ganz. Aber tatsächlich könnte es auf einigen Weihnachtsmärkten in Deutschland zu musikalischen Einschränkungen kommen – auch in NRW.

Durch eine Änderung der Flächenkalkulation in den letzten Jahren sind die Kosten explodiert. Grund sind die GEMA-Gebühren, die nun keinen Rabatt mehr gewähren. Die Folge: Die Zahl der Live-Konzerte wird reduziert und die Besucher hören vermehrt Weihnachtsklassiker, deren Komponisten seit mindestens 70 Jahren nicht mehr am Leben sind und deswegen keine Gebühren bezahlt werden müssen.

Genau das hat der Weihnachtsmarkt in Hagen jetzt bestätigt. So heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung, dass zwar „bundesweit zahlreiche Weihnachtsmärkte aufgrund stark gestiegener GEMA-Gebühren auf ein eigenes Kulturprogramm [verzichten] – so etwa der Christkindlmarkt in Nürnberg und der Dortmunder Weihnachtsmarkt.“

Auf dem NRW-Markt wird es aber trotz der Gebührenerhöhung musikalische Live-Highlights geben. So hießt es weiter, dass „in der Konzertmuschel 48 Auftritten verteilt auf 22 Veranstaltungstage“ stattfinden.

Weihnachtlicher Schlager-Spaß: Dieser Promi wird auftreten

So wird der Musiker und Entertainer Olaf Henning auftreten – so können sich die Besucher am 8. Dezember auf weihnachtliche Schlager- und Unterhaltungsmusik freuen. Doch nicht nur das hat der Weihnachtsmarkt angekündigt! So wurde auch verraten, dass „bei entsprechender Nachfrage die Ausschänke und Imbisse sogar bis 22 Uhr“ an den Wochenenden geöffnet bleiben.

