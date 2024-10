Weihnachtsmarkt Dortmund: Nach Preis-Schock im letzten Jahr – so teuer wird der Glühwein

Ob weiß, rot oder rosé – für viele Besucher gehört der Glühwein einfach zum Gang über den Weihnachtsmarkt dazu. Zu ihrem Leidwesen sind die Preise für den Würzwein in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen. Auch in Dortmund mussten die Händler reagieren.

Zuletzt 2023 erreichte die Besucher vorab bereits die Hiobsbotschaft, dass der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt teuer wird. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

Weihnachtsmarkt Dortmund: Glühwein-Preis bekannt

Schon im vergangenen Jahr ist der Glühwein-Preis auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gestiegen. Die Händler hoben ihn von 3 Euro auf 3,50 Euro an. Der Grund dafür war die ebenfalls gestiegene Inflation. Ohne eine Anpassung der Preise hätte sich der Verkauf für die Anbieter nicht mehr gerechnet.

Jahrelang war der Dortmunder Weihnachtsmarkt mit 3 Euro pro Glühwein einer der günstigsten im Ruhrgebiet. Nun steht er auf einer Ebene mit Bochum oder Essen. Da liegt die Befürchtung nahe, dass es auch in diesem Jahr weiter hoch hinaus geht mit den Preisen.

Doch es besteht kein Grund zur Sorge. Der Organisator des Marktes, Patrick Arens, hat gegenüber den „Ruhrnachrichten“ die diesjährigen Preise verraten und kann die Besucher beruhigen. Die Preise werden in diesem Jahr nicht erneut steigen, versichert Arens. An allen zehn Buden bleibt es bei den 3,50 Euro von 2023.

„Bei der Glühwein-Auswahl muss also niemand Preisschilder vergleichen – sondern lediglich den Geschmack“, so der Organisator. Denn Glühwein ist nicht gleich Glühwein, wie Kenner wissen. Und auf dem Weihnachtsmarkt in der Ruhrgebietsstadt gibt es die verschiedensten Variationen zu probieren.