Weihnachtsgeschenke jetzt schon kaufen? Warum sich Kunden beeilen sollten

„Make my wish come true. All I want for Christmas is you“ – in knapp 70 Tagen ist es wieder so weit: Dann leuchten nicht nur die Straßen im Lichterglanz, es duftet nach Mandeln und Glühwein, sondern es werden auch Geschenke verteilt. Für viele noch eine gefühlte Ewigkeit – immerhin stehen vorher noch Halloween und Karneval an.

+++ Lotto-Expertin mit wichtigem Jackpot-Tipp – niemals DIESE Zahlen ankreuzen +++

Doch Sparfüchse haben ihren Wunschzettel längst fertig und auch das Geschenkpapier liegt bereit – warum? Wer jetzt kauft, kann kräftig sparen.

Weihnachten: Gemütlichkeit und Kostspieligkeit

Zu Hause wird es immer gemütlicher, denn nicht nur die Heizung wird aufgedreht, sondern auch der Glühwein wird erwärmt. Doch so heimelig Weihnachten in NRW auch sein mag – für viele bedeutet es auch Stress, vor allem für den Geldbeutel. Schließlich müssen viele Geschenke für Groß und Klein gekauft werden.

+++ Amazon: Geheimer Link enthüllt – so kannst du richtig sparen +++

Doch bevor man sich ins Gedränge stürzt und versucht, kurz vor Weihnachten noch alle möglichen Dinge zu besorgen, raten viele Experten, den Einkaufszettel schon jetzt abzuhaken. Das ist nämlich nicht nur stressfreier, sondern man kann auch ordentlich sparen, wie bild.de betont.

Ob Spielsachen, Düfte oder E-Scooter: Hier kann man richtig sparen

So kann man schon jetzt bei folgenden Produkten kräftig sparen. Bei Barbie-Produkten rund 24 % und bei Soundsbar rund 21 % – doch damit ist noch lange nicht Schluss:

Schlitten & Bobs: –10 %

Elektrische Zahnbürsten: –7 %

Lautsprecher: –7 %

Bobbycars: –6 %

Playmobil: –6 %

Damendüfte: –5 %

Elektronisches Spielzeug: –5 %

Puppen: –4 %

Spielekonsolen: –4 %

Herrendüfte: –3 %

E-Scooter: –3 %

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Also schnell bei Amazon und Co. oder in den geliebten Läden reinschauen, um nicht nur anderen eine Freude zu machen, sondern auch den eigenen Geldbeutel zu schonen. Und das Ersparte? Das kann man doch gut auf den Weihnachtsmärkten in zum Beispiel Essen oder Dortmund ausgeben.