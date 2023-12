Weihnachtsmarkt in Dortmund: Besucher fällt bei diesem Anblick vom Glauben ab – „Grausig“

Neue Kritik an einem Weihnachtsmarkt in Dortmund. Nachdem der Weihnachtsmarkt in der City aufgrund der mittlerweile berühmt-berüchtigten Kugel massiv einstecken musste (mehr dazu hier), erwischt es nun das Lichterfest im Fredenbaumpark.

Inmitten des winterlichen Dunkels verwandelte sich der Park in Dortmund zur Weihnachtszeit in ein leuchtendes Weihnachtswunderland. Die Veranstaltung, die für ihr mittelalterliches Flair und die beeindruckende Beleuchtung bekannt ist, zog erneut Tausende von Besuchern an. Doch während die Lichterketten, Kerzen und Fackeln für viele ein Highlight der Saison sind, wurden Stimmen laut, die die Pracht als Verschwendung brandmarken.

Weihnachtsmarkt in Dortmund kassiert Kritik

So berichtet „Ruhr 24“ von kontroversen Meinungen zu den festlich geschmückten Tannen, die lediglich an bestehende Bäume angelehnt sind. Ein Besucher kritisierte, die Verwendung der Bäume sei eine „Verschwendung von lebendem Material und auch Geld (…) da die sogar zwischendurch ausgetauscht werden, finde ich das ganz grausig.“

Im Gegensatz dazu versichert ein Marktmitarbeiter, dass die rund 2500 Tannen über die sechs Wochen der Marktzeit nicht ausgetauscht werden und somit langlebiger sind als ein durchschnittlicher Weihnachtsbaum zu Hause.

Besucher beschweren sich über Matsch

Ein Besucher meckerte zudem über matschige Wege und forderte den Einsatz von mehr Holzhäcksel. Außerdem seien die Schlangen an besucherreichen Tagen an den Kassen extrem lang. Eine andere Besucherin stellte allerdings klar, dass sich die hohe Anzahl der Besucher immerhin auf dem Gelände gut verteile. Sie berichtet, dass man sich trotz des Ansturms frei bewegen konnte.

Für einige ist der Besuch des Marktes gar der Höhepunkt der Weihnachtszeit und sie beschreiben die Erfahrung als „einfach grandios“. Ein besonderer Anblick ist das Lichterspektakel allemal.

