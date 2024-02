Streik-Chaos im ÖPNV – doch diese Mega-Aktion lockt jetzt alle nach Dortmund

Erst die GDL, jetzt Verdi. Pendler und Reisende brauchen wegen der aktuellen Streik-Tage reichlich Nerven. Schon am Donnerstag (1. Februar) legten die Beschäftigten an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn ihre Arbeit nieder, sodass zahlreiche Verbindungen ausfallen mussten (hier geht es zu den heftigen Reaktionen >>>).

Am Freitag wird nun der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Pendler warten am Streik-Tag vergeblich an den Haltestellen auf Busse, Straßen- und U-Bahnen. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Reisenden. In Dortmund hat man sich deshalb etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Dortmund lockt am Streik-Tag mit Mega-Aktion

Ob Ruhrbahn, DVG, Bogestra oder DSW 21: Im gesamten Ruhrgebiet haben Bus- und Bahnfahrer am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Berufspendler mussten kreativ werden, um am Morgen zur Arbeit zu kommen. Viele wichen, wenn möglich auf S- oder Regional-Bahnen aus, andere auf das Fahrrad. Viele nutzten auch ihr Auto oder schlossen sich Fahrgemeinschaften an.

Nicht nur Pendler bekommen die Auswirkungen des Streiks zu spüren. Auch der Handel merkt es sofort, wenn Busse und Bahnen ihre Kunden nicht bis vor die Haustür bringen. Deshalb lockt die Thier-Galerie in Dortmund am Freitag mit einer Streik-Aktion in die Innenstadt: „Für uns im Handel hat das Thema Streik immer sofort Auswirkungen auf unsere Innenstadt. Klar ist für mich, dass wir einen anderen Anreiz geben müssen“, erklärte Center-Manager Torben Seifert.

Kostenloses Parken in der Dortmunder Innenstadt

Die Idee des Thier-Galerie-Managers: Am Freitag können alle Kunden im Parkhaus des gewaltigen Einkaufszentrums in der Dortmunder Innenstadt kostenlos parken. Und zwar für satte zwei Stunden. „Alle Kundinnen und Kunden können ihre Parkkarte an den Kundeninformation im Erdgeschoss für 2 Stunden freischalten lassen“, erklärte Seifert das Prozedere.

Kunden, die sowieso einen Shopping-Trip am Freitag nach Dortmund geplant hatten, können sich doppelt freuen. Sie sparen nun die Parkgebühr (1,50 Euro pro Stunde) und können ihr Auto bequem auf einem der 730 Parkplätze parken.