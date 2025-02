Sparkasse Dortmund: Kundin macht großen Fehler – und ist sofort eine Riesen-Summe los

Immer wieder erreichen Sparkassen-Kunden üble Nachrichten. Sei es, weil die Zinsen nicht so mitspielen, wie erhofft, wie es aktuell wieder die bittere Realität ist (DER WESTEN berichtete). Oder sei es, weil sie Opfer von perfiden Betrügern werden, die sie um ihr Geld bringen wollen.

Mit letzterem sah sich am Donnerstagnachmittag (30. Januar) auch eine Sparkassen-Kundin aus Dortmund konfrontiert. Denn als sie von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter am Telefon über einen Betrug informiert wurde, tappte sie in eine teure Falle.

Sparkassen-Kundin aus Dortmund erhält Anruf

Der Albtraum eines jeden Bankkunden ist es, einmal Unbekannten ins Netz zu gehen und um jede Menge Geld gebracht zu werden. Genau das passierte jetzt einer Sparkassen-Kundin aus Dortmund-Benninghofen.

Eigentlich hätten bei ihr alle Alarmglocken schrillen sollen, als sich am anderen Ende einer unterdrückten Nummer ein angeblicher Sparkassen-Mitarbeiter telefonisch bei ihr meldete. Als er der 85-Jährigen offenbarte, dass jemand unbefugt Geld von ihrem Konto abgehoben hatte, verlangte er im nächsten Atemzug plötzlich ihre Bank-Pin. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Dortmunderin erlebt Horror

Denn der Unbekannte am Telefon, der sich als Sparkassen-Angestellter ausgab, schickte der verängstigten Rentnerin außerdem einen angeblichen zweiten Bank-Mitarbeiter bei ihr zu Hause vorbei, der ihre Debitkarte „zum Schutz ihres Kontos“ einsammeln würde.

Keine halbe Stunde später traf der unbekannte Mann bei der Dortmunderin in der Albingerstraße ein und nahm ihre Debitkarte mit. Erst nachdem der vermeintliche Sparkassen-Angestellte ihre Wohnung verlassen hatte, dämmerte der Kundin aus Dortmund, dass es sich dabei um einen Betrüger gehandelt hatte. Sie alarmierte umgehend ihre Bank und die Polizei. Doch es war bereits zu spät: Der Tatverdächtige hatte bereits einen vierstelligen Betrag von ihrem Sparkassen-Konto abgehoben.

Polizei aus Dortmund jagt ihn

Jetzt sucht die Polizei mit einer Beschreibung nach dem Mann, der etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß sein soll. Er hatte laut der Frau aus Dortmund eine dickere Statur, schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Mantel mit Fischgräten-Muster. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei warnt in diesem Zuge Sparkasse-Kunden einmal mehr davor, sich nicht von Betrügern in die Falle locken zu lassen. Oftmals bauen die perfiden Unbekannten Druck auf ihre Opfer aus und machen sich am Telefon gerade die Unwissenheit von älteren Personen zunutze. „Ihre Bank wird niemals von Ihnen verlangen, am Telefon Ihre Kontodaten preiszugeben“, warnt auch die Polizei Dortmund einmal mehr.