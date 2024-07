Postbank in Dortmund zieht die Reißleine – Kunden enttäuscht

Normalerweise bietet die Postbank in den Post-Filialen die Möglichkeit an, dass man dort Bargeld abholen kann. Jedoch schränkt die Bank das Angebot immer weiter ein. In Dortmund zieht sich jetzt eine weitere Postbank aus der Post-Filiale zurück und damit ist sie nicht die Einzige.

+++ Zoo Dortmund: Besucher baff – plötzlich sind DIESE Gehege leer +++

Die Post-Filiale 552 in Dortmund bietet mehr an als nur Briefmarken und Zustellservice. Dort konnte man ebenfalls Bargeld einzahlen und auszahlen. Dies soll sich jedoch zeitnah ändern, denn am 12. August zieht sich die Postbank aus der Post-Filiale in Dortmund zurück.

Postbank zieht sich aus der Post-Filiale in Dortmund zurück

Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ berichtet die 73-jährige Monika Hohmann, dass dies für sie ein großes Problem ist. Die Post-Filiale befindet sich in der Nähe ihrer Wohnung und bis jetzt nutzte sie diese, um Bargeld abzuholen. In Zukunft wird dies jedoch nicht mehr möglich sein und die Postbank-Kundin muss bis in die Innenstadt von Dortmund fahren, um Geld abzuholen. In der Nähe ist keine andere Möglichkeit mehr verfügbar.

Dies liegt daran, dass die Post-Filiale 552 kein Einzelfall ist. Es wurde nämlich beschlossen, dass sich die Postbank bis Ende 2025 komplett aus allen Partnerfilialen der Deutschen Post zurückziehen wird. Insgesamt werden von rund 550 Filialen ungefähr 230 geschlossen. Für viele Kunden ist dies ein großes Problem.

+++ Dortmund: Mann klettert nachts halb nackt auf Kran – seine Erklärung ist absolut irre +++

Auf Nachfragen von „Ruhr Nachrichten“ gibt die Postbank zwar an, dass es noch genug Möglichkeiten gibt, Geld abzuholen, wie bei der Shell-Tankstelle oder bei Geldautomaten der Cash-Group, aber die Realität sieht auf alle Fälle für Monika Hohmann anders aus. Sie hat in Zukunft nur noch die Option, in die Innenstand von Dortmund zu fahren, wenn sie Bargeld braucht.

Schließung von Bankautomaten

Wie viele Kunden ist sie frustriert von der Entscheidung der Postbank und erklärt „ich werde wohl mein Postbank-Konto kündigen und mir eine andere Bank suchen“. Für Monika Hohmann bleiben nicht mehr viele Alternativen, wenn sie sich die lange Fahrt zu der nächsten Postbank-Filiale sparen möchte.

Mehr Themen:

Die Entscheidung, sich aus vielen Filialen der Deutschen Post zurückzuziehen, frustriert viele Kunden der Postbank. Nicht jeder hat andere Möglichkeiten, in der Nähe Geld abzuholen. Man muss abwarten, ob andere Kunden Monika Hohmanns Beispiel folgen und sich eine neue Bank suchen werden.