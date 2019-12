Matze Knop: Klare Meinung zu Greta Thunberg – Ihre Eltern sollten...

Sie ist das derzeit wohl berühmteste Kind der Welt: Greta Thunberg. Klar, dass man auch bei der diesjährigen Kinderlachen-Gala in der Dortmunder Westfalenhalle nicht um die junge Schwedin herumkam.

Angesprochen auf die 16-Jährige kam neben viel Zuspruch und Lob aber auch eine gewisse Sorge auf. Wie bei Comedian Matze Knop. Gegenüber DER WESTEN sagte der Moderator des Gala-Abends: „Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn man sich um die gute Sache verdient macht. Wenn man sich Gedanken um die Umwelt macht und wie es mit unserem Planeten weitergeht. Das ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Ich bin aber auch immer ein Freund davon, den Bogen nicht zu überspannen.“

Matze Knop mit klarer Meinung zu Greta Thunberg

Knop sieht bei dem Hype um Greta Thunberg auch gewisse Ähnlichkeiten zu seiner eigenen Jugend: „Gerade wenn man noch so jung ist. Greta ist ja wirklich noch ein junges Mädel. Ich war ja auch mal 16. Und ich weiß auch, was auf einen medial einprasselt, wenn man bekannt wird. Bei mir war das mit Supa Richie ja auch so. Puh, das musst du auch erst mal verarbeiten. Deshalb fände ich es schlau von den Eltern, wenn man der Greta auch mal sagen würde: ‚Jetzt darfst du auch einfach mal nur Jugendliche sein.‘ Ich glaube, die Mischung macht es.“

Das war die Kinderlachen-Gala 2019:

Zum 15. Mal fand am 30. November die Kinderlachen-Gala in der Dortmunder Westfalenhalle statt

Die Gala wurde durch viele Prominente unterstützt

Dabei waren unter anderem: Otto Waalkes, Matze Knop, Felix Neureuther, Jürgen Drews und Dirk Heinrichs

Insgesamt kamen 708.000 Euro an Spenden zusammen

Greta Thunberg. Foto: imago images

Auch zu der Kritik, die Greta Thunberg entgegenschlägt, hatte der Komiker eine klare Meinung: „Grundsätzlich kann jeder seine Meinung haben. Die muss er auch äußern dürfen. Sie hat jetzt ihren Beitrag geleistet und grundsätzlich ist es dann auch an den Erwachsenen zu gucken, was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Wir könnten in unsere Gesellschaft ein bisschen mehr Entspanntheit gebrauchen. Immer sind wir gegen etwas. Warum sind wir nicht einfach mal wieder für etwas? Deswegen ist mein neues Comedy-Programm „Willkommen in Matzeknopien“ vor allem auch eins: Fröhlich, positiv und voll guter Energie. Zuversicht bringt uns nach vorne.“