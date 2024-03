Lotto-Millionär Chico kehrt nach Hause zurück – und kann nicht fassen, was er vor sich sieht

Lotto-Millionär Chico hat gut lachen. Seitdem Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, genießt er das Leben in vollen Zügen.

Gebürtig aus Dortmund gibt sich der ehemalige Kranführer in der Öffentlichkeit gerne als spendabel und hilfsbereit. Der 43-Jährige gibt sein Geld sehr gerne für Autos, Urlaube oder Restaurantbesuche mit seiner Freundin Candice aus. Neulich kam Lotto-Millionär Chico jedoch nach Hause und war völlig überrascht davon, was er vor sich sah.

Lotto-Millionär: „Ich küsse eure Augen“

„Boah, wow! Ich küsse eure Herzen, eure Hände. Mir egal, was, wie ihr gearbeitet habt“, schwärmt Chico in einem Instagram-Video. Zu sehen ist, wie eine graue Tür aufgeht und der Lotto-Millionär den Raum betritt. Danach folgen die genannten Zitate. Aber warum ist der 43-Jährige so begeistert? Kurze Zeit später ein Kameraschwenk in ein Wohnzimmer. Fans vermuten, dass es das Wohnzimmer seiner Freundin Candice ist.

Dann sieht man Chico plötzlich mitten in einem neu eingerichteten Wohnzimmer stehen. Der Lotto-Millionär fühlt sich sichtlich wohl. Und bedankt sich mehrmals im Video. Warum er sich so freut, kann man wenig später auch auf dem Video erkennen. Das neue Wohnzimmer erscheint in hellen Farben und mit einem neuen Parkett-Boden. „Überragende Arbeit. Ich bin mehr als beeindruckt! Jungs, ihr seid klasse“, dankt der 43-Jährige einer Firma, die unter anderem für Renovierung und Bodenverlegung verantwortlich ist.

Lotto-Millionär: Das halten seine Fans von der Renovierung

Die meisten seiner Fans auf Instagram freuen sich mit Chico. „Echt schön. Auch wenn’s von Ikea ist, egal. Warum soll man sich immer das Teuerste kaufen? Lieber sich öfter mal was Neues gönnen“, schreibt eine Frau.

„Sieht schön aus. Bis auf die Stühle im Wohnzimmer. Aber die Wandfarbe ist toll im Schlafzimmer“, kommentiert ein Mann.