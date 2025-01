Lotto-König Chico nimmt Abschied: „Ich brauche meine Nordstadt“

Für Lotto-König Chico aus Dortmund ist jeden Tag Urlaub, sollte man meinen. Schließlich muss der Millionär nicht arbeiten, kann jederzeit auf Reisen gehen und rund um die Uhr tun und lassen, was ihm gefällt.

So verbrachte Chico, der bürgerlich Kürsat Yildirim heißt, die letzten zwei Wochen in Dubai und versorgte seine Fans auf Instagram mit Stories und Geschichten aus der Sonne. Jetzt zieht der Dortmunder allerdings die Reißleine und macht sich wieder auf den Weg ins derzeit kalte und nasse Deutschland.

Lotto-König Chico dreht Dubai den Rücken zu

In seiner Instagram-Story am Dienstag (7. Januar) begrüßt der Lotto-König seine Follower auf Instagram wie so oft in letzter Zeit vor sonnigem Hintergrund. Der 44-Jährige sitzt offenbar auf der Terrasse eines Luxus-Hotels in Dubai und trinkt einen Kaffee.

„Schönen guten Morgen, Leute. Ich genieß das allerletzte Mal meinen Ausblick hier. Es kommt mir vor, als ob ich gestern gekommen wäre, jetzt sind schon zwei Wochen vorbei. Über Weihnachten und Silvester war ich hier, wie letztes Jahr, hab richtig schöne Dinge erlebt“, plaudert der Dortmunder gut gelaunt drauf los. „Mein Glück ist ja, mein Freund lebt hier. Wenn du irgendwo Urlaub machst und wenn du dich nicht auskennst, das ist scheiße. Aber mein Glück ist ja, wegen meinem Freund – was manche Leute in drei Monaten nicht erleben würden, habe ich in zwei Wochen erlebt. Hat mir richtig Spaß gemacht“, lässt er seinen Urlaub Revue passieren. Und das offenbar nicht ohne Grund, den an diesem Dienstag reist Chico aus Dubai ab.

+++ Lotto-König Chico plaudert Porsche-Geheimnis aus – „Weiß nicht, ob ich das hier sagen soll“ +++

Lotto-König Chico mit Liebeserklärung an Dortmund

Dabei könnte sich der Millionär wohl auch locker ein Eigenheim in der Stadt leisten. Doch daran hat er gar kein Interesse, wie in der weiteren Instagram-Story klar wird. „Wenn ihr mich fragen würdet ‚Chico, kannst du für immer in Dubai leben?‘ Nein Leute, Urlaub ist schön, aber ich brauch meine Nordstadt, ich brauch Dortmund, ohne Dortmund geht’s gar nicht bei mir.“

Mehr aktuelle Themen:

Auch ohne die Menschen vor Ort könnte der Lotto-König offenbar nicht. „Ich hab euch alle vermisst. In vier Stunden geht mein Flug. Ich hab euch alle lieb, bis gleich“, verabschiedet er sich in der Story und hat damit wohl so manchen Dortmunder glücklich gemacht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.