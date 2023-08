Lotto-König Chico: Frau verliert Familie bei tragischem Unfall – und wünscht sich nur eins vom Multimillionär

Lotto-König Kürsat „Chico“ Yildirim (42) kommt von ganz unten. Bevor er überraschend knapp zehn Millionen Euro gewann, war der Dortmunder arbeitslos, drogenabhängig und im Gefängnis. Erst durch seinen enormen Lotto-Gewinn schaffte es der 42-Jährige von den Drogen weg. Denn das Geld und die neu dazu gewonnene Aufmerksamkeit um seine Person hatten anscheinend eine therapeutische Wirkung auf Chico.

Seitdem er als Lotto-König Chico bekannt geworden ist, hat sich sein Leben um 180 Grad gewendet. Jetzt möchte er selber alles besser machen, aber vor allem auch etwas zurückgeben. Chico betreibt seit einiger Zeit den Youtube-Kanal „Chico Lottomillionaer“. Auf diesem Kanal teilt er immer wieder Videos und dem Hashtag „wünsch dir was“. Bei dem Format können sich Fans von Chico etwas wünschen und der Dortmunder erfüllt diesen Wunsch dann. Eine Frau bewarb sich beim Lotto-König mit einem sehr bescheidenen Wunsch.

Lotto-König Chico hilft junger Frau

Die Wünsch-dir-was-Teilnehmerin möchte einfach nur einen Einkaufsgutschein von Kaufland. Denn sie möchte einfach mal wieder schön einkaufen gehen, da sie sich das momentan nicht leisten kann. Die Frau hat in der Vergangenheit auf einen Schlag ihre gesamte Familie bei einem Autounfall verloren und lebt jetzt ganz alleine in Dortmund.

Sie nimmt Chico mit zu sich in die Wohnung, um ihm ihre Geschichte zu erzählen. Die 25-Jährige hat bei einem Autounfall vor 9 Jahren ihre gesamte Familie verloren. Auf dem Weg in den Urlaub nach Italien hatten sie einen Unfall mit einem LKW, der das ganze Auto „platt gemacht“ hat. Es waren ihre Eltern und ihr acht Monate alter Bruder mit im Auto. Alle sind bei dem Unfall gestorben, bis auf sie. Die junge Frau war danach drei Monate lang im Koma.

Falsche Freunde, Drogen und Gewalt

Sie war damals 14 Jahre alt. Um den tragischen Unfall zu verarbeiten, nahm sie viele Drogen, denn ihr war „alles scheiß egal“. Mit 16 Jahren wurde sie von ihrem Patenonkel aufgenommen. Sie hatte falsche Freunde und war gewalttätig. Sie ist völlig auf die falsche Bahn geraten. Lotto-König Chico ist sehr emotional bei dem Gespräch mit der 25-Jährigen, weil er sich daran erinnert, wie es für ihn war, als er nichts hatte.

Chico fragt, ob die junge Frau jemals gearbeitet hat? „Nein, ich kann nicht arbeiten. Ich kriege Bürgergeld“, sagt die 25-Jährige. „Heute ist dein Tag“, sagt Chico und offenbart ihr, dass sie gemeinsam zu Rewe fahren, weil er eine Kooperation mit Rewe hat. „Dann kannst du alles einkaufen, was du möchtest. Du kannst dir den kompletten Wagen bis oben voll machen. Freust du dich?“, fragt Chico und die 25-Jährige antwortet freudig mit: „Ja, geil“.

Chico kümmert sich um junge Frau

Das Erste, was sie in den Einkaufswagen packt, sind Weintrauben. Danach kauft sie alles Mögliche, von Cornflakes bis Reis. Chico nimmt sie zur Seite und hilft ihr beim Einkaufen. Er gibt der jungen Frau Tipps beim Einkaufen. „Nudeln brauchst du immer und waschen musst du auch immer“, sagt Chico.

Dann fragt der Lotto-König, ob sie es von den Drogen weggeschafft hat. Die 25-Jährige antwortet, dass sie nur noch ab und zu Gras rauche. „Du musst von den Drogen komplett wegkommen“, sagt Chico. „Ist das abgemacht?“, fragt er. Abgemacht, die beiden schlagen ein. Der 42-jährige Dortmunder bietet ihr an, sie in eine Entzugsklinik zu bringen und danach ihren Papierkram zu erledigen, weil sie keine Papiere mehr besitzt.

Einkauf passt nicht in den Porsche

Nachdem der Rewe-Einkaufswagen proppenvoll bis oben hin gefüllt ist, gehen die beiden zur Kasse und Chico übernimmt den kompletten Einkauf. Sie haben so viel eingekauft, dass der Einkauf nicht in den Kofferraum von Chicos Porsche passt. Deswegen müssen sie auf das Auto vom Kameramann zurückgreifen. Zurück in der Wohnung füllen sie Kühlschrank der Frau komplett auf.

Lotto-König Chico hält aber noch eine weitere Überraschung bereit. Er lädt die 25-Jährige zu einem Friseurbesuch ein. Nach dem Friseur, bei dem sie einen neuen Haarschnitt, neue Haarfarbe und ein Make-up bekommt, fühlt sie sich wie „frisch geboren“. Chico selbst freut sich sehr und sagt: „Ich werde nie die Zeit vergessen, als ich nichts hatte. Und deswegen werde ich so lange wie ich Geld habe, diese Menschen unterstützen und ihnen helfen“.