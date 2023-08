Lotto-König Chico legt sich unter die Nadel – das steckt hinter seiner Veränderung

Lotto-König Chico aus Dortmund hat ein neues Tattoo. Doch das Motiv ist anders, als seine Fans es erwartet haben.

+++ Lotto-König „Chico“: Dicker Batzen Kohle futsch – Dortmunder am Boden zerstört +++

Designer-Klamotten, Luxus-Autos und teure Uhren – Chico, der Lotto-König, ist seit seinem Lotto-Gewinn um zehn Millionen Euro reicher und schmeißt mit seinem Geld nur so um sich. Nicht nur sein Kontostand, auch die Anzahl seiner Follower in den sozialen Netzwerken ist seitdem erheblich gestiegen. Seine Fans wollen an seinem Leben teilhaben und werden überall mit hingenommen. Vergangenen Samstag (29. Juli) dann ein neuer Post: Lotto-König Chico ist im Tattoo-Studio.

Seine Fans sind neugierig und verfolgen aufmerksam den Motiv-Fortschritt. Was wird er sich wohl stechen: Geldscheine oder doch einen Porsche? Doch mit dem Endergebnis hätte keiner gerechnet.

Lotto-König Chico mit ungewöhnlichem Tattoo-Motiv

Ein fein gestochener langer Strich. Mehr nicht. Entgegen allen Erwartungen lässt Chico sich nur eine einzige dünne Linie stechen. Sie geht vom Handgelenk auf der Innenseite vom Unterarm hoch zum Ellenbogen, macht dort einen Knick im 90-Grad-Winkel und endet einige Zentimeter später. Doch was hat es mit diesem Motiv auf sich?

Der Strich soll die Lebenslinie des 42-jährigen Lotto-Königs darstellen. Da sein Leben nicht immer gradlinig verlief, hat die Linie einen Knick. Auf die Idee, sich dieses Motiv zu tätowieren, kam Chico auf seiner Afrika-Reise. „Dort habe ich einen Mann aus Kanada getroffen, der ein ähnliches Tattoo hatte. Mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe es etwas abgewandelt,“ erklärt er gegenüber der „Bild“.

Weitere Themen:

Das Strich-Motiv war zwar nicht sein erstes Tattoo, soll jedoch erstmal sein Letztes gewesen sein. Im Knast hatte er damals den Namen seines besten Freundes mit Kugelschreiber und Nadel selbst gestochen. Die Lebenslinie ließ er sich diesmal professionell stechen. Beide Motive haben für Chico jeweils eine große Bedeutung, weitere sollen jedoch erstmal nicht dazu kommen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.