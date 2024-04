Lotto-König Chico: Freundin Candice wird bei DIESEM Preis schwarz vor Augen

Autos, Immobilien, Mode, Reisen – seit der Dortmunder Chico im Lotto abgeräumt hat, kann er sich alles gönnen, was er will. Nun reiste er mit seiner Freundin nach Basel, um dort ein bisschen die regionale Küche auszuprobieren.

In der Schweizer Großstadt mussten allerdings selbst der Lotto-König und Freundin Candice beim Blick in die Speisekarte schlucken. Selbst Dortmunds berühmtester Millionär gesteht: „Die Schweiz ist ein bisschen teuer.“

Lotto-König Chico muss bei Schweizer Preisen schlucken

Einfach mal das leckere Schweizer Essen probieren – für einen kleinen Food-Trip verschlug es Chico und seine Freundin nach Basel. Kaffee und Kuchen: lecker. Aber ohne ein waschechtes Käsefondue darf man natürlich nicht wieder abreisen. Für Kürsat Yildirim und Candice das erste Mal im Leben.

In der bekannten „Walliser Kanne“ wurde das Millionärs-Paar prompt abgewiesen. Im „Stadthof“ hatten sie mehr Glück. Am Tisch angekommen, wurde direkt geordert. Den Blick in die Karte wagten sie erst danach. Und selbst die Lotto-Millionäre müssen hier kurz schlucken.

„Cüs!“ Fondue-Preise lassen Chico und Candice schlucken

38 Euro kostet das Käsefondue – pro Person! Als Chico das in der Karte gezeigt bekommt, zieht er erstmal die Augenbrauen hoch. „Die Schweiz ist ein bisschen teuer, muss ich zugeben“, gesteht der Lotto-König aus Dortmund. „Hier muss man immer davon ausgehen, dass es doppelt so viel kostet wie in Deutschland.“ Candice rutscht ein „Cüs“ raus (zur Herkunft des Ausrufs hier entlang).

Beide waren froh, das Angebot des Obers ausgeschlagen zu haben, gleich vier Portionen zu ordern und sich lieber zwei Portionen mit den mitgereisten Kameramännern zu teilen. Nach seinem 10-Millionen-Gewinn wird Chico die Rechnung aber verkraften können. Und lecker war es schließlich auch.