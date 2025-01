Lotto-König Chico zu den Grünen? Pikantes Angebot an Annalena Baerbock

Als mehrfacher Millionär könnte man eigentlich meinen, Lotto-König Chico könnte sich zurücklehnen und einfach entspannt sein Leben genießen. Doch stattdessen führt Kürsat Yildirim ein Leben auf der Überholspur, ist immer mal wieder im TV zu sehen und zeigt jetzt scheinbar sogar politische Ambitionen.

Über Instagram macht der Dortmunder Grünen-Politikerin Annalena Baerbock eine eindeutige Ansage und lädt die Außenministerin außerdem zum Essen ein!

Lotto-König Chico nennt Annalena Baerbock „wunderschön“

In seiner Instagram-Story am Mittwoch (15. Januar) sieht man Lotto-König Chico aus Dortmund ausnahmsweise mal nicht im Luxus-Auto oder im Dubai-Urlaub, sondern in der Fußgängerzone neben einem Wahlplakat von Annalena Baerbock.

„Servus, die Ansage geht an… ist doch Frau Baerbock, oder?“, versichert sich der 43-Jährige bei seinem Kameramann. Auch ihr Instagram-Account ist in dem Video markiert. „An Frau Baerbock…“ Anschließend geht er näher an das Plakat heran, auf dem man Annalena Baerbock vor grünem Hintergrund in die Kamera lächeln sieht, unter ihr schlicht das Wort ‚zusammen‘.

„Frau Baerbock, ich hab Ihr Plakat hier gesehen, Sie sehen auch wunderschön aus. Hat sie grüne oder blaue Augen?“, fährt der Millionär aus Dortmund fort. Und macht der Politikerin dann ein eindeutiges Angebot!

„Frau Baerbock, hier steht ‚zusammen‘. Und ich, als Chico-Lottomillionär, würde gerne mit Ihnen zusammen Essen gehen, wenn Sie natürlich ‚Ja‘ sagen“, so die überraschenden Worte. Ein anschließender Handkuss direkt in die Kamera lässt offen, welche Absichten der Millionär mit seinem Angebot wirklich verfolgt. „Schöne Grüße an Sie“, wendet er sich noch einmal an die Grünen-Politikerin, die frisch geschieden ist. Dann endet die Instagram-Sequenz.

Fans von Lotto-König Chico dürften angesichts der Story ratlos zurückbleiben. Möchte sich der Millionär vielleicht in der Politik engagieren – und dann ausgerechnet bei den Grünen? Aufgrund seines Vermögens würde man Chico wohl eher bei der FDP verorten. Oder hat der Dortmunder privates Interesse an der zweifachen Mutter? Was es auch ist: So wie man Chico kennt, wird er seine Anhänger sicher auf dem Laufenden halten.