Lotto-König Chico verspottet Deutschland im Protz-Urlaub! Fans erzürnt: „Geschmacklos“

Lotto-König Chico verbringt seine kostbare Zeit mit einem Protz-Urlaub in Dubai. Zusammen mit einem Freund genießt er seine Zeit am Strand und nimmt, wie so oft, ein Video von sich auf.

Doch was er vor der Kamera von sich gibt, ist für viele Fans schlicht zu viel und einfach nur „geschmacklos“. Was hat sich Lotto-König Chico nur dabei gedacht?

So verspottet Lotto-König Chico Deutschland

Lotto-König Chico befindet sich mit einem Freund an einem Strand von Dubai. Beide Männer stehen oberkörperfrei und mit Badehose bekleidet in der Nähe des Meeres. Hinter Chico und seinem Freund zeichnet sich ein Teil der Skyline von Dubai ab. Dann fragt sein Freund grinsend: „Chico, ich hab gehört es ist nass in Deutschland?“ Ob er dabei auf das derzeitige Hochwasser in vielen Teilen von Deutschland anspielt, ist nicht klar.

Der Lotto-König geht auf die Frage ein und antwortet: „Ja, Bruder! Na, ihr Neider? Nass in Deutschland?“ Chico lacht und sagt: „Hier in Dubai auch!“ Dann dreht er sich um und rennt mit seinem Freund, der noch „Let’s go“ ruft, Richtung Meer.

Lotto-König Chico hat etwas mehr Vorsprung, sodass sein Freund noch kurz vor dem Wasser abbremsen kann und Chico alleine ins kühle Nass laufen lässt. Der Dortmunder hat offensichtlich seinen Spaß – seine Fans aus Deutschland hingegen sind empört.

Heftige Reaktionen auf Lotto-König Chico

„Einfach nur unnötig. Einige Teile von Deutschland saufen gerade ab. Familien müssen ihre Häuser verlassen, weil Dörfer evakuiert werden. Du scheinst nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein“, ärgert sich eine Frau.

„Einfach peinlich und geschmacklos sowas zu posten, wenn Menschen um ihre Existenz bangen. Das hat null mit Neid zu tun. Respekt ist keine Einbahnstraße“, findet ein anderer User.

„Ich fand es super, dass du nicht vergessen hast, woher du kommst. Jetzt entwickelt sich das Ganze allerdings in eine Richtung, wo ich sage, dass du deiner Linie leider nicht treu bleibst“, schimpft eine Frau. „Was du mit deinen guten Aktionen für dein Image bewirkt hast, zerstörst du durch solche Videos wieder. Warum? Natürlich kann man zeigen, was man hat, aber auf andere herabschauen? Das geht gar nicht! Halb Deutschland säuft ab und dann dieses Spott-Video.“