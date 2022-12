Lotto in Dortmund: Millionen-Gewinner ruft sofort seinen Chef an – und haut DAS raus

Er lebt den Traum aller Lotto-Spieler. Kürsat Y. aus Dortmund hat den Jackpot geknackt. Sein Gewinn dieses Jahres kann sich sehen lassen: Rund 10 Millionen Euro räumte der Stahlarbeiter ab. Und alle sollen es jetzt wissen.

So gab der Glückspilz nach seinem Lotto-Gewinn am 24. September jetzt der „Bild“ ein Interview. Demnach hat Kürsat Y. in der Zwischenzeit bereits seinen Job gekündigt und sich einen Ferrari und einen Porsche zugelegt. Es sind nicht die einzigen Statussymbole, die sich der Mann aus der Nordstadt zugelegt hat.

Lotto-Gewinner aus Dortmund mit übler Vergangenheit

Chico – unter diesem Spitznamen kennen ihn viele in der Dortmunder Nordstadt. Dort habe er sich eigenen Angaben zufolge in der Vergangenheit einige Fehler erlaubt, spricht im Interview mit der Zeitung von einer zerbrochenen Beziehung und falschen Freunden. Er sei abgerutscht in die Kriminalität, redet von Drogen und Alkohol – und Schulden. „Ich war das schwarze Schaf meiner Familie“, gibt er zu.

Mit den Schulden ist nun jedoch Schluss. Zumindest, wenn er sich an seine eigenen Prinzipien hält. Denn nach dem Geldregen hätten sich bereits viele vermeintliche Freunde bei ihm gemeldet. „Aber ich erinnere mich genau daran, wer zu mir gehalten hat, als es mir schlecht ging. Die Millionen verändern mich nicht, ich vergesse sicher nicht, wo ich herkomme“, so Kürsat Y..

Gewinner aus Dortmund ruft sofort seinen Chef an

Stattdessen investiere er lieber in ein sorgenfreies Leben seiner Eltern. Dazu gönnte er sich die teuren Autos, eine edle Uhr und kaufte sich zudem sein Stammcafé. „Nur für die Neider!“, sagt er der „Bild“.

Seinen Chef rief er gleich am ersten Tag nach dem Gewinn an. Er kündigte mit den Worten: „Ich komme nicht mehr, ich bin jetzt reich.“ Im Prinzip macht Kürsat Y. also das, wovor alle Experten in so einer Situation warnen. Selbst Lotto-Gesellschaften raten dazu, sein Leben nach dem Jackpot erst einmal genauso weiterzuführen wie bisher. Doch der Dortmunder versichert: „Das ist mir egal. Ich kann gut auf mich aufpassen und bin gut abgesichert. Das Geld ist längst in sicheren Händen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.